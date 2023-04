EPG Moreira Matos recebe o cartunista Fausto Bergocce para bate-papo sobre Ziraldo

Promover um espaço para que crianças possam expressar suas ideias e vivenciar o processo de criação de livros. Na manhã da última segunda-feira (17) a EPG Moreira Matos, na Vila Galvão, recebeu o cartunista Fausto Bergocce para bate-papo com os alunos do 4º e do 5º ano do ensino fundamental sobre o também cartunista Ziraldo, que completou recentemente 90 anos.

O bate-papo de Fausto com os alunos do ensino fundamental é uma das ações que integra o projeto Abril Literário, da Diversidade Humana à Diversidade Literária. Na EPG Moreira Matos, o projeto se desdobra em inúmeras ações literárias, potencializadas no mês de abril, mas que é referência nas práticas pedagógicas da equipe docente com as turmas ao longo de todo o ano letivo.

“Na perspectiva de incentivo ao livro e à literatura, realizar atividades que aproximam os alunos dos autores é uma ótima oportunidade de enriquecimento cultural, uma forma muito real das crianças compreenderem as histórias a partir de quem as escreve, de quem as cria”, explica a coordenadora pedagógica da unidade, Camila Leite Araujo Roncon.

Nesse encontro com os alunos da EPG Moreira Matos, Fausto desenhou alguns de seus personagens, autografou livros e falou sobre sua amizade com Ziraldo e a iniciativa de convidá-lo para escrever o prefácio de um de seus primeiros livros, o Viva Cartum, lançado em 2007.

Evelyn Gomes Pereira, de dez anos, ficou encantada e encheu o cartunista de perguntas. “Eu achei muito bom conversar com ele, deu para ter uma ideia melhor de como os livros são feitos. O que mais chamou minha atenção é que ele tem feito desenhos em livros ao longo de todos esses anos, ele é muito bom nisso”, disse a menina.

Entre livros e cartuns

Autor de 17 livros e com forte atuação em veículos de imprensa como Folha de S.Paulo, Diário de São Paulo e Jornal Última Hora, entre outros, Fausto Bergocce nasceu em Reginópolis, interior paulista, e se mudou para Guarulhos com a família em 1964.

Fausto é um dos cartunistas cujo depoimento e cartum integram o livro 90 Maluquinhos por Ziraldo: Histórias e Causos (Melhoramentos, 2023), publicação organizada pelo cartunista brasileiro Edra e que celebra a vida, a obra e a influência de um dos maiores e mais completos artistas da cultura brasileira.

“Os quadrinhos do Ziraldo sempre foram muito importantes para a minha formação, ele é meu ídolo, eu sou mesmo um maluquinho por Ziraldo. Descobri seus personagens aos dez anos e, além do Menino Maluquinho, que todos vocês conhecem, ele também criou a Turma do Pererê, a primeira história em quadrinhos genuinamente brasileira, lançada na década de 1960, com personagens muito conhecidos de todos nós, a onça, o tatu e o macaco”, contou Fausto aos alunos.

O aluno Yuri Carvalho, de dez anos, tem o coração dividido entre duas paixões: o desenho e o futebol. “Gosto muito de desenhar, pintar e escrever, minha letra é bonita e meus desenhos são muito bons. Tenho pensado em ser desenhista, quem sabe escritor, mas hoje eu ainda quero ser jogador de futebol”, brincou.

O professor José Augusto Lisboa reforçou a importância de ampliar atividades como cirandas literárias e leituras compartilhadas entre os alunos, que têm como foco diferentes gêneros textuais como quadrinhos, paródias, parlendas, entre outros.

“Nós fazemos um trabalho intenso com as publicações para que os alunos entendam como funciona a criação de um livro, as ilustrações produzidas a partir do texto, a revisão, a elaboração da capa e do texto que vai na quarta capa, uma metodologia sistemática que objetiva muito mais que despertar o prazer pela leitura, mas também mostrar a satisfação pelo universo do livro”, explicou Lisboa.

Na continuidade das atividades do Abril Literário, a EPG Moreira Matos fomenta ainda abordagens sobre outros autores brasileiros, igualmente relevantes para a construção da sociedade em torno da escrita, como Mauricio de Sousa e Monteiro Lobato.