GCM realiza operação especial de patrulhamento preventivo nas escolas

Uma operação especial da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos ampliou o patrulhamento preventivo nas 157 escolas municipais nesta quinta-feira (20) para tranquilizar os profissionais de educação, alunos e famílias. Todas as equipes de ronda escolar e de outras áreas especializadas da corporação reforçaram o patrulhamento e o monitoramento no acesso e na saída das unidades, que estão conectadas a cerca de 4 mil câmeras, que assistem à rotina escolar em tempo real.

Como parte do programa Escola Mais Segura, lançado neste mês, essas ações têm sido reproduzidas cotidianamente. Os pais, alunos e educadores podem contar com uma viatura sempre próxima à unidade e também com a comunicação direta à GCM por meio do telefone 153.

“Durante todo o ano letivo as escolas receberão a mesma atenção de nossa Guarda, sempre alerta e à disposição para que os pais deixem seus filhos nas escolas com mais tranquilidade, os alunos estudem em harmonia e os professores possam se sentir seguros para dar as aulas”, afirmou Márcio Pontes, secretário para Assuntos de Segurança Pública.

Em conjunto ao monitoramento reforçado, a GCM trabalha a prevenção à violência e ao vandalismo no ambiente escolar com materiais educativos. Por meio de palestras as equipes discutem com pais e alunos o combate ao bullying e às drogas, informam a quem pedir ajuda quando houver emergências ou problemas com colegas de classe, falam sobre a necessidade de combater a disseminação de notícias falsas e alertam para os riscos do acesso a conteúdos midiáticos inapropriados à faixa etária dos estudantes.

Para que as rondas escolares sejam ainda mais intensificadas, a Prefeitura objetiva a aquisição de novas viaturas e a contratação a partir do próximo mês de mais 108 GCMs classificados no mais recente concurso.