Prefeitura abre inscrições para o processo seletivo de professor de educação básica

A partir das 9h da próxima quarta-feira, dia 26, até as 16h do dia 28 de abril de 2023 a Prefeitura de Guarulhos estará com inscrições abertas para a seleção e contratação, por tempo determinado, de profissionais na função de professor de educação básica. Os contratados atuarão na regência de turmas e com as demandas das unidades escolares da rede municipal pelo prazo de até seis meses, prorrogável por igual período.

A iniciativa da Secretaria de Educação é destinada a profissionais que possuem habilitação específica para o magistério, licenciatura ou curso normal superior em pedagogia.

Para se inscrever os interessados devem acessar o site https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/processoseletivo/evento/peb_emergencial/ e preencher o formulário de inscrição disponível. É necessário ainda agendar data e horário para entrega do espelho da inscrição impresso e a documentação que comprova as informações declaradas na ficha de inscrição na sede da Secretaria de Educação, na rua Claudino Barbosa, 313, Macedo.

O documento com todas as orientações e informações sobre o processo seletivo foi publicado no Diário Oficial de 20 de abril, disponível em https://www.guarulhos.sp.gov.br/.

A seleção acontecerá por avaliação de títulos e/ou experiência docente (somente na função de professor), de caráter classificatório, com análise e avaliação objetiva conforme o edital de abertura 01/2023-SE. A contratação será regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com salário de R$ 2.628,43 (25 horas semanais), podendo chegar a R$ 3.154,15 (30 horas semanais), a depender da escola da Prefeitura onde exercerá suas atividades, que podem ocorrer durante o turno diurno e/ou noturno, de acordo com as necessidades da administração. Além disso, a contratação oferece vale-alimentação no valor de R$ 1.000 e vale-transporte.

O candidato deverá acompanhar todas as informações referentes às fases da seleção pública também pelo site https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/processoseletivo/evento/peb_emergencial/. A convocação para a contratação será publicada no Diário Oficial do Município, sendo o acompanhamento de responsabilidade do candidato.