Com greve considerada ilegal, Prefeitura descontará dias parados de professores

Diante da decisão do juiz Guilherme Gonçalves Strenger, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que concedeu liminar à Prefeitura de Guarulhos nesta segunda-feira (24) considerando a greve abusiva e obrigando os professores a comparecerem à sala de aula, a Prefeitura de Guarulhos informa que os dias parados serão descontados de todos que não compareceram ao trabalho nestes dias.

Na decisão, o juiz leva “em consideração os graves prejuízos que podem ser causados pela paralisação e considerando a proximidade da data da audiência de conciliação”. Ele deferiu o pedido liminar para determinar que a integralidade dos servidores e trabalhadores do quadro do magistério da Prefeitura de Guarulhos permaneça em atividade, sob pena de multa diária de R$ 10.000 (dez mil reais) no caso de descumprimento. A audiência de conciliação será na tarde da próxima quinta-feira (27).

A Prefeitura de Guarulhos esclarece que atende a reivindicação do movimento, já que todos os professores da rede municipal recebem mais que o piso nacional da educação. Cerca de 130 que estavam abaixo do piso, tiveram a situação regularizada e receberam as diferenças retroativas a janeiro na semana passada.