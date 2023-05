Como decorar quarto de casal? 4 segredos que nunca te contaram

Panejar e decorar o quarto do casal é muito importante, pois é um ambiente onde o casal passa grande parte do tempo e que deve proporcionar conforto, tranquilidade e privacidade. Para te ajudar, preparamos esse conteúdo sobre como decorar quarto de casal e dicas que nunca te contaram!

Decorar o quarto do casal pode ser um processo demorado e que exige paciência, principalmente na escolha dos detalhes, como roupas de cama, cortinas, tapetes e objetos decorativos. É importante ter em mente que a decoração do quarto deve ser funcional e aconchegante, e que cada item escolhido deve contribuir para o conforto e bem-estar do casal.

Para planejar a decoração do quarto do casal, é importante definir um estilo que agrade a ambos os parceiros e que esteja com as suas personalidades. Também é necessário levar em consideração aspectos práticos, como o tamanho do quarto, a disposição dos móveis e a iluminação adequada.

Escolha as cores ideais

As melhores cores para o quarto do casal podem variar de acordo com o gosto pessoal dos parceiros, mas algumas opções são:

Tons de azul, branco ou cinza: essas cores são associadas à calma e tranquilidade, o que pode ajudar a criar um ambiente relaxante para o casal.

Tons de verde: o verde também transmite sensação de tranquilidade, além de ser uma cor que remete à natureza e pode trazer frescor ao ambiente.

Tons neutros: cores como branco, bege e cinza são ótimas opções para quem prefere um ambiente mais clean e atemporal. Elas também permitem que os detalhes da decoração se destaquem mais.

Tons de rosa: essas cores são associadas ao romantismo e podem ser boas opções para quem deseja criar um clima mais íntimo e acolhedor.

As cores do quarto devem combinar com a personalidade do casal, se tratando de uma decoração clean invista em tons mais neutros e claros como branco, off-white e bege. Mas se o objetivo é uma pegada mais industrial, você pode investir em tons de cinza combinados com uma linda parede de tijolinho aparente!

Lembrando que as dicas valem também para quem pensa em reformar um imóvel usado, quanto para quem está construindo!

Invista em móveis funcionais

Investir em móveis funcionais é uma ótima estratégia para otimizar o espaço do quarto do casal e garantir conforto e praticidade no dia a dia. Alguns exemplos de móveis funcionais para o quarto são:

Cama com baú: essa é uma opção que permite aproveitar o espaço embaixo da cama para armazenar roupas de cama, travesseiros e outros itens que ocupam espaço no armário.

Criado-mudo com gavetas: os criados-mudos com gavetas são ótimos para quem precisa de mais espaço de armazenamento no quarto, e ainda servem como apoio para abajures e outros objetos decorativos.

Guarda-roupa com portas de correr: o guarda-roupa com portas de correr é uma opção prática e funcional para quem tem pouco espaço no quarto, já que não exige espaço extra para abrir as portas.

Bancada com gavetas: se o casal costuma trabalhar ou estudar no quarto, uma bancada com gavetas pode ser uma opção útil e prática para organizar materiais de escritório e outros objetos.

Poltrona ou chaise longue: se o quarto do casal tiver espaço suficiente, uma poltrona ou chaise longue pode ser um móvel funcional para leitura ou relaxamento.

Esses são apenas alguns exemplos de móveis funcionais que podem ser úteis no quarto do casal. É importante escolher móveis que sejam práticos e que atendam às necessidades e preferências dos parceiros, garantindo conforto e praticidade no dia a dia.

Aposte em tapetes para um ambiente aconchegante

Investir em um tapete é uma ótima maneira de tornar o quarto do casal mais acolhedor e confortável. O tapete pode trazer textura, cor e aconchego ao ambiente, além de ajudar a absorver o som e criar uma sensação de conforto térmico.

Algumas dicas para escolher o tapete ideal para o quarto do casal são:

Tamanho: é importante escolher um tapete que seja proporcional ao tamanho do quarto e da cama. Um tapete muito pequeno pode parecer deslocado, enquanto um tapete muito grande pode sobrecarregar o ambiente.

Material: o material do tapete pode influenciar na sua durabilidade e na sua aparência. Tapetes de fibras naturais, como algodão e lã, são macios e confortáveis ao toque, mas podem ser mais sensíveis à sujeira e ao desgaste. Já os tapetes de fibras sintéticas, como poliéster e nylon, são mais resistentes e fáceis de limpar, mas podem não ser tão macios ao toque.

Cor: a cor do tapete pode influenciar na sensação de espaço e na harmonia do ambiente. Tapetes claros podem ampliar o espaço e trazer luminosidade, enquanto tapetes escuros podem dar um ar mais aconchegante e íntimo ao quarto. É importante escolher uma cor que combine com a decoração do quarto e que agrade aos dois parceiros.

Estampa: se o quarto do casal já tiver muitos detalhes na decoração, um tapete liso pode ser uma opção mais neutra e atemporal. Já se o quarto for mais minimalista, um tapete estampado pode trazer personalidade e cor ao ambiente.

Investir em um tapete é uma forma simples e eficaz de trazer conforto e aconchego ao quarto do casal, além de contribuir para a estética e harmonia do ambiente.

Leia mais: 5 dicas para usar espelhos na decoração

Aposte em vasos de plantas e objetos afetivos

Incorporar vasos de plantas e objetos afetivos na decoração do quarto de casal é uma ótima maneira de trazer mais personalidade e aconchego ao ambiente. Além disso, as plantas podem ajudar a melhorar a qualidade do ar e a reduzir o estresse, enquanto os objetos afetivos podem trazer boas memórias e emoções positivas ao casal.

Algumas dicas para utilizar vasos de plantas e objetos afetivos na decoração do quarto de casal são:

Escolha plantas que se adaptem às condições do quarto: algumas plantas precisam de mais luz solar e ventilação do que outras. Para escolher as plantas ideais para o quarto do casal, leve em consideração a iluminação e a temperatura do ambiente, além das preferências do casal.

Utilize vasos de diferentes tamanhos e materiais: os vasos podem ajudar a criar uma composição interessante e harmoniosa no quarto do casal. Utilize vasos de diferentes tamanhos, formas e materiais para criar um efeito visual interessante e criativo.

Escolha objetos afetivos que tenham significado para o casal: objetos como fotografias, lembranças de viagens e presentes podem trazer boas lembranças e emoções positivas ao casal. Escolha objetos que tenham um significado especial para ambos e que contribuam para a atmosfera de intimidade e afeto no quarto.

Crie uma composição equilibrada: é importante criar uma composição equilibrada entre as plantas, os objetos afetivos e os demais elementos decorativos do quarto. Evite sobrecarregar o ambiente com muitos objetos e plantas, e tente criar uma composição harmoniosa e equilibrada.