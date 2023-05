Dicas de como combinar calça de alfaiataria com outras peças

Nada mais chique e elegante do que apostar em looks com calças de alfaiataria, que é um clássico da moda! Por isso, confira neste conteúdo como combinar calça de alfaiataria com outras peças do seu guarda-roupa!

O que é alfaiataria?

Alfaiataria é uma técnica de costura especializada na produção de roupas com cortes precisos e acabamentos refinados. Na alfaiataria, cada peça de roupa é produzida de forma individual, de acordo com as medidas e motivadas pelo cliente. A técnica é conhecida por utilizar tecidos de alta qualidade e cortes elegantes, gerados em roupas com caimento perfeito e durabilidade superior.

A produção de peças de alfaiataria envolve diversas etapas, desde a escolha dos tecidos e aviamentos até a confecção propriamente dita, com a costura e os acabamentos finais. É uma técnica que exige habilidade, precisão e atenção aos detalhes por parte do alfaiate ou da alfaiate.

Essas peças de roupa são frequentemente associadas a um estilo mais formal e sofisticado, como ternos, blazers, calças de corte reto e saias lápis. No entanto, é possível criar peças mais modernas e descoladas, adaptando a técnica da alfaiataria a diferentes estilos e tendências da moda.

O que é a calça de alfaiataria?

A calça de alfaiataria é uma peça de roupa clássica que faz parte do guarda-roupa formal e é frequentemente usada em ambientes de trabalho. Ela é feita com tecidos mais refinados, como lã, gabardine, linho, algodão, entre outros.

A característica principal da calça de alfaiataria é o seu corte reto e elegante, que proporciona um caimento perfeito ao corpo. Normalmente, a cintura é mais alta, e há um vinco bem marcado na frente da calça, o que ajuda a criar uma aparência mais formal.

A calça de alfaiataria pode ter diferentes modelagens, como a reta, a flare (mais aberta na barra), a pantalona (com pernas largas) e a cigarrete (mais justa e curta na barra). A escolha do modelo depende do gosto pessoal e da ocasião em que a calça será usada.

Por ser uma peça versátil e atemporal, a calça de alfaiataria pode ser combinada com diferentes tipos de blusas e camisas, desde as mais formais até as mais descontraídas, como camisetas e regatas. Para um visual mais elegante, é comum combinar uma calça de alfaiataria com blazers, casacos e cardigãs de tecidos nobres. Já para um visual mais descontraído, é possível combinar a calça de alfaiataria com tênis ou sapatos baixos.

Essa peça é fácil de combinar?

Sim, a calça de alfaiataria é uma peça versátil que pode ser facilmente combinada com outras peças de roupa, dependendo do estilo que você deseja criar. Por ser uma peça clássica e elegante, a calça de alfaiataria pode ser combinada com diferentes tipos de blusas, camisas e calçados, proporcionando diversas opções de looks para diferentes ocasiões.

Além disso, a calça de alfaiataria pode ser combinada com diferentes tipos de acessórios, como cintos, lenços e colares, para dar um toque final ao look. Com algumas combinações básicas e alguns acessórios, você pode criar looks diferentes com a calça de alfaiataria e ter um guarda-roupa versátil e elegante.

Mas afinal, como combinar calça de alfaiataria com outras peças?

Abaixo confira dicas que vão facilitar muito a sua vida na hora de combinar sua calça de alfaiataria com outras peças:

Camisas: as camisas são uma opção clássica para combinar com calça de alfaiataria. Para um look mais formal, escolha camisas de tecidos mais finos, como seda, cetim ou algodão, em cores neutras como branco, preto, azul-marinho ou cinza. Para um look mais descontraído, opte por camisas de tecidos mais leves, como algodão ou linho, em cores mais alegres ou estampadas.

Blusas: as blusas são uma opção mais moderna e descolada para combinar com calça de alfaiataria. As blusas podem ser de diferentes tecidos e modelagens, como as de seda, cetim, crepe, chiffon ou viscose, e podem ter detalhes como babados, rendas ou transparências.

Blazers: os blazers são uma peça-chave para combinar com calça de alfaiataria e criar um look elegante e sofisticado. Opte por blazers seguros e em cores neutras, como preto, cinza, bege ou azul-marinho, para combinar com diferentes cores de calça.

Cardigãs: os cardigãs são uma opção mais descontraída para combinar com calça de alfaiataria. Opte por cardigãs mais longos e em cores neutras, como preto, cinza, bege ou marrom, para criar um visual elegante e despojado ao mesmo tempo.

Calçados: a escolha do calçado é importante para complementar o look com calça de alfaiataria. Para um look mais formal, opte por sapatos de salto alto, como scarpin, sandália de salto fino ou botas de cano curto. Para um look mais casual, escolha sapatos baixos, como tênis, sapatilhas ou mocassins.

Acessórios: os acessórios são uma forma de adicionar um toque final ao look com calça de alfaiataria. Opte por acessórios elegantes e básicos, como cintos e colares, para criar um visual elegante e discreto.

Lembre-se de que o mais importante ao combinar calça de alfaiataria com outras peças é criar um look que reflita o seu estilo pessoal e que faça você se sentir confortável e confiante.

Tipos de calça de alfaiataria

Existem vários tipos de calças de alfaiataria, cada uma com características e estilos diferentes. Abaixo estão alguns dos tipos mais comuns:

Calça reta: é o modelo mais clássico de calça de alfaiataria, com corte reto e sem muitos detalhes. É uma opção versátil e que combina com diferentes estilos.

Calça cigarrete: é uma opção mais justa e que afunila na altura da canela. É uma opção moderna e elegante, que pode ser combinada com sapatos de salto alto para um look mais sofisticado.

Calça pantalona: é uma opção mais ampla e solta, que lembra as calças usadas nos anos 70. É uma opção elegante e confortável, que pode ser combinada com sapatos baixos para um look mais despojado.

Calça de cintura alta: é uma opção que fica acima do umbigo, dando uma sensação de alongamento das pernas. É uma opção que pode ser combinada com blusas por dentro da calça para valorizar a cintura.

Lembre-se de que a escolha do modelo de calça de alfaiataria deve levar em consideração o seu biotipo e seu estilo pessoal. Experimente diferentes modelos para encontrar aquele que melhor se adapta a você.