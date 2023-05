São Sebastião entra para o ranking no mapa do turismo brasileiro

Entre 304 regiões e 1,8 mil municípios, São Sebastião foi incluída em um seleto hall de destinos turísticos que ocupam o mais alto patamar na classificação do Ministério do Turismo, inserido no Programa de Regionalização do Turismo. Este ranking avalia, entre outros fatores de infraestrutura do receptivo, a rede de serviços e a diversidade de atrativos oferecidos ao viajante.

Em São Paulo, dos municípios que foram lançados no Mapa do Turismo Brasileiro 2023, São Sebastião divide o nível de categoria A somente com outros dois destinos, também litorâneos, da Baixada Santista.

Entre os pontos avaliados para a categorização, estão a rede formada por 120 meios de hospedagem no Cadastur, com mais de 7,4 mil leitos, as 69 agências de receptivo turístico e 228 bares e restaurantes. O suporte ao turista também é dimensionado pelo acesso a serviços de saúde, transporte e segurança.

A inclusão neste sistema é um ponto de orientação ao Ministério do Turismo para a aplicação de políticas públicas de estímulo ao desenvolvimento do setor no Brasil.

Diversificação

O lastro de atrativos turísticos no destino do litoral norte, amplamente conhecido como um local de sol e praia, é apontado no relatório de atividades que serviu de base para categorizar São Sebastião no mais alto patamar desta classificação.

Além do patrimônio natural da cidade, que inclui o Parque Estadual Serra do Mar, também são considerados no mapeamento os roteiros históricos: a reserva indígena do Rio Silveiras, no meio da Mata Atlântica, na praia de Boracéia; o Sítio Arqueológico de São Francisco, que guarda histórias de 200 anos atrás, nos idos do Brasil Colonial; além do Centro Histórico de São Sebastião. Todo este repertório permite que um visitante de Boiçucanga, por exemplo, aproveite ao máximo a praia, o pôr do sol e os passeios de barco que saem a toda hora para ilhas próximas e também reserve na agenda as visitas ao patrimônio histórico nacional.

Sinergia

A organização do turismo em São Sebastião é reconhecida pela inclusão no Sismapas (Sistemas de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro) também do Conselho Municipal de Turismo (Comtur). A organização entre poder público, conselho e empresários do setor é mais um indicativo de perspectivas de futuros investimentos em programas de estímulo ao turismo nacional.

“A missão em comum é ampliar a demanda do turista. Há uma infinidade de atrativos que fazem de São Sebastião um lugar único e com uma facilidade de acesso, em especial para quem é do estado de São Paulo. Esta mobilização é que está em evidência no Ministério do Turismo e nos estimula nesta caminhada”, conclui Marco Perrotti, presidente do Comtur.