Best of Blues and Rock celebra 10 anos em junho, em São Paulo

O Best of Blues and Rock celebra 10 anos em 2023 e confirma sua realização nos dias 2, 3 e 4 de junho, na plateia externa do Auditório Ibirapuera, em São Paulo. Reconhecido pela alta qualidade de sua programação, o festival apresenta diversas atrações, como Tom Morello, Buddy Guy, Steve Vai, Goo Goo Dolls, The Nu Blu Band e Extreme, além dos artistas nacionais Ira!, Dead Fish, Malvada, Nanda Moura, Day Limns e Artur Menezes.

A realização do Best of Blues and Rock é da Dançar Marketing, empresa com mais de 40 anos de atuação no mercado e referência na cultura e entretenimento do país.

A lenda da guitarra Tom Morello participou da edição 2018 do Festival e estará presente na edição comemorativa de 2023. O artista é conhecido por seus trabalhos com as bandas Rage Against the Machine e Audioslave, com as quais já vendeu mais de 30 milhões de álbuns pelo mundo. Sua marca registrada são os solos, que lembram arranhões de toca-discos.

Atração especial do evento, o veterano guitarrista norte-americano Buddy Guy traz sua ‘Damn Right Farewell Tour’ para o país. ‘Medalhão’ do blues, o artista de 86 anos volta ao Festival em um momento especial – sua turnê mundial de despedida dos palcos, que teve início em fevereiro nos Estados Unidos. Influência para nomes como Jimi Hendrix, Eric Clapton e Stevie Ray Vaughan, Buddy Guy ganhou seu 8º e mais recente prêmio Grammy em 2019, por seu 18º LP solo, ‘The Blues Is Alive And Well’.

Steve Vai faz sua estreia no festival, trazendo sua infinita criatividade e domínio técnico da guitarra. Com mais de 15 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo e 3 prêmios Grammy, Vai prova todos os dias porque é um dos verdadeiros ícones originais da música e sempre aparece com destaque em várias listas dos maiores guitarristas de todos os tempos.

A banda norte-americana Goo Goo Dolls está confirmada para a edição de dez anos do evento. Formado por Johnny Rzeznik (voz) e Robby Takac (baixo), o Goo Goo Dolls se apresenta no domingo, dia 4 de junho. A banda ganhou fama mundial com músicas como ‘Iris’, ‘Name’,‘Slide’ e ‘Black Balloon’ e aproveita a oportunidade para mostrar ao público o resultado de seu novo disco, ‘Chaos in Bloom’, lançado em 2022.

Dona do clássico álbum ‘Extreme II: Pornograffitti’, lançado em 1990, a banda de hard rock norte-americana Extreme também é atração confirmada. Formada em 1985, em Boston (EUA), a banda se prepara para lançar seu novo trabalho, intitulado ‘Six’, como músicas como ‘Rise’ e ‘Other Side of The Rainbow’.



A turma do IRA!, banda paulistana nascida em 1981, é vista como os verdadeiros operários do Rock, da música e da cultura pop brasileira. Seus shows reúnem muita energia, diversos clássicos e hits destilados com a marcha de uma sempre estonteante e inexplicável sonoridade de guitarras.



Com 32 anos de história e prestes a gravar seu 9º álbum, o Dead Fish sobe ao palco do Best of Blues and Rock pela primeira vez, apresentando as músicas que consagraram a banda como um dos principais grupos de hardcore do Brasil.



De finalista de reality show a representante de toda uma nova geração, Day Limns é o nome da música atual. Com mais de 100 milhões de visualizações no YouTube e 80 milhões de streams, a artista traz ao palco do festival seu posicionamento seguro e voz surpreendente que conquista a cada dia mais fãs e grandes nomes da música.

Enriquecendo ainda mais o cast nacional, a banda Malvada é a mais nova representante das mulheres no rock brasileiro e conta com Angel Sberse (voz), Bruna Tsuruda (guitarra), Marina Langer (baixo) e Juliana Salgado (bateria).

A cantora e guitarrista Nanda Moura sobe ao palco e apresenta versões de clássicos do blues tradicional. Ela é acompanhada por músicos veteranos do cenário nacional: Otávio Rocha (guitarra), César Lago (baixo), Gil Eduardo (bateria).

Liderada pela vocalista Carlise Guy, que iniciou sua carreira cantando em igrejas de Chicago, onde nasceu, é filha da lenda do Blues, Buddy Guy (também presente no Best of Blues and Rock 2023). A The Nu Blu Band conta ainda com Dan Henley na bateria e Mark Maddox na guitarra. A banda se apresenta no sábado, dia 3, e traz seu repertório de blues, R&B, pop e canções da Motown.



Completando o casting brasileiro, o guitarrista de blues cearense radicado nos Estados Unidos, Artur Menezes, volta ao palco do festival no sábado, dia 3 – em 2018, Artur se apresentou no Best of Blues and Rock dividindo o palco com Joe Satriani. Com 5 discos e 1 EP lançados, Artur foi escolhido entre os “TOP 25 Melhores Novos Guitarristas de Blues” pela revista americana Guitar Player e vem fortalecendo sua marca na cena blues rock mundial, mesclando suas influências com o blues e definindo um estilo mais moderno e verdadeiro. Divide seu tempo entre turnês na Europa, Estados Unidos e Brasil, além de ser professor no Musicians Institute em Hollywood, na Califórnia.





Os ingressos custam a partir de R$ 450,00 e podem ser adquiridos com parcelamento em até 10 vezes pelo site da Eventim ou na bilheteria do Estádio do Morumbi, neste último sem taxa de conveniência. Há a opção Combo Promocional, que dá direito a assistir aos três dias do festival. Também está disponível para todo o público a Entrada Social, mediante a entrega de um agasalho na entrada do evento.

Confira abaixo as atrações em cada dia:

DIA 2 DE JUNHO (sexta)

· Tom Morello

· Extreme

· Malvada

· Nanda Moura

DIA 3 DE JUNHO (sábado)

· Buddy Guy – Damn Right Farewell Tour (turnê mundial de despedida)

· Steve Vai

· The Nu Blu Band

· Artur Menezes

· Dead Fish

DIA 4 DE JUNHO (domingo)

· Tom Morello

· Buddy Guy – Damn Right Farewell Tour (turnê mundial de despedida)

· Goo Goo Dolls

· Ira!

· Day Limns

SERVIÇO:

Best of Blues and Rock 10 anos

Data: Dias 2, 3 e 4 de junho de 2023

Local: Plateia externa do Auditório Ibirapuera: Av. Pedro Álvares Cabral -Ibirapuera – São Paulo

Classificação: 16 anos (menores podem comparecer acompanhados de responsável legal)

Ingressos: a partir de R$ 450,00 (meia-entrada)

Vendas online: https://www.eventim.com.br/campaign/bestofbluesandrock

Bilheteria oficial SP – sem taxa de conveniência

Estádio do Morumbi – Bilheteria 05 (próximo ao portão 15)

Avenida Giovanni Gronchi, 1866 – Morumbi – São Paulo – SP – 05651-001

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h – Não tem funcionamento em feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

Parcelamento em até 10x nos cartões Visa, MasterCard, American Express e ELO.

Realização: Dançar Marketing

Importante: adquira seus ingressos na plataforma oficial. A Dançar Marketing e a Eventim não se responsabilizam por ingressos adquiridos em plataformas não oficiais de vendas.