Guarulhos terá o maior complexo de produção audiovisual independente da América Latina

A cidade de Guarulhos terá até o final deste ano o maior complexo de produção audiovisual independente da América Latina. O anúncio, feito no ano passado por Ben Samek, presidente e COO da Banijay Américas, foi confirmado pelo prefeito Guti nesta semana. “Estamos muito satisfeitos por colocar nossa cidade no mapa mundial das produções audiovisuais. Trata-se de um grande investimento da iniciativa privada. Coube à Prefeitura realizar os esforços necessários para facilitar a vinda deles para cá”, afirmou.

A Banijay, maior produtora e distribuidora de conteúdo audiovisual do mundo, implantará em Guarulhos, numa área próxima à rodovia presidente Dutra, na região do Itapegica, o Estúdio Banijay em um espaço com 70 mil m². O negócio foi idealizado por Ben Samek, por Laurens Drillich, presidente da Endemol Shine Latino, e por Nani Freitas, CEO da Endemol Shine Brasil.

O complexo será gerenciado pelo time da Endemol Shine Brasil, uma das maiores produtoras independentes do país, responsável por alguns dos formatos audiovisuais mais conhecidos no território nacional.

O Banijay Estúdios oferecerá uma variedade de opções para produções de todos os tamanhos, com instalações internas e externas, tecnologia de ponta, galpões de cenografia e escritórios modernos para receber produtores e talentos.

A Endemol Shine Brasil, que acaba de completar 15 anos, atualmente produz conteúdos para Globo, Netflix, HBO Max, Band, Discovery Home & Health, Record, MTV, GNT e diversos outros veículos. A empresa está por trás de séries de sucesso como Casamento às Cegas, Master Chef, No Limite, Canta Comigo, Rio Shore, The Rolling Kitchen, Iron Chef, Extreme Makeover: Home Edition, The Wall, The Masked Singer, Queen Stars e o recém-lançado Master Chef+.