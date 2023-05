Guarulhos passa a vacinar neste sábado a população 18+ com a bivalente da Pfizer

A Prefeitura de Guarulhos passa a vacinar neste sábado (6) com a Pfizer bivalente os munícipes maiores de 18 anos contra a covid. A nova faixa etária começa no dia em que todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), exceto a Paulista, a Cavadas e a Morros, que estão em reforma, irão participar do Dia D de Vacinação contra a Gripe.

As UBS abrem em função da campanha para vacinar contra o vírus da gripe os munícipes que integram o público-alvo contemplado com o imunizante, bem como será realizada a conferência da carteirinha de vacinação das crianças menores de cinco anos de idade.

Neste Dia D as unidades funcionarão das 8h às 17h e, além da vacinação contra a gripe, também haverá serviço de multivacinação, que inclui a oferta dos imunobiológicos contra a covid-19 e o sarampo. Há necessidade de que a pessoa tenha o esquema primário completo e pelo menos quatro meses de intervalo da última vacinação contra a covid. Para quem tomou a Janssen existe a obrigatoriedade de ao menos mais uma dose de reforço e também quatro meses de intervalo em relação à última dose.

A vacinação com a Pfizer bivalente, que protege contra a variante ômicron, prosseguirá normalmente para todos os cidadãos na segunda-feira (8).

Os endereços das UBS podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.