Confira quais foram os principais pagamentos realizados pela Prefeitura

O HOJE publica as terças-feiras e quintas-feiras, os maiores pagamentos efetuados pela Secretaria de Fazenda a empresas fornecedoras e prestadores de serviços à Prefeitura de Guarulhos.

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

Dia 5 de Maio de 2023

G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: Controle, operação e fiscalização de portaria com efetiva cobertura dos postos designados pela Secretaria de Educação.

VALOR: R$ 5.220.562,93

SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

OBJETO: Fornecimento de ovos de chocolate.

VALOR: R$ 2.628.351,30

CONSORCIO RIO BAQUIRIVU II

OBJETO: Execução de obra de canalização do Rio Baquirivu entre as estacas 413 e 710 – Parque Linear Contínuo, canalização do Cocho Velho e infraestrutura urbana do Programa de Macrodenagem e Controle de Cheias do Rio Baquirivu Guaçu – Guarulhos/SP – lote 2.

VALOR: R$ 2.159.924,94

A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA

OBJETO: Serviços de limpeza, manutenção e conservação do sistema de drenagem de águas pluviais no município de Guarulhos.

VALOR: R$ 1.541.718,98

CELEBRE AMBIENTAL EIRELI

OBJETO: Serviços de limpeza, manutenção e conservação do sistema de drenagem de água pluviais no município de Guarulhos.

VALOR: R$ 1.802.945,06

POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

OBJETO: Serviços de conservação das áreas ajardinadas e manejo arbóreo dos próprios pertencentes à Secretaria de Educação.

VALOR: R$ 1.393.148,54

NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI

OBJETO: Serviços de manutenção corretiva dos equipamentos controladores semafóricos de trânsito, incluindo mão de obra técnica, reposição de peças e módulos de necessário, a base de troca.

VALOR: R$ 1.055.960,00

LIMPEC AMBIENTAL E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: Contratação de serviços para controle de pragas urbanas e vetores.

VALOR: R$ 1.005.289,87

ERA-TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Serviços de limpeza, manutenção e conservação do sistema de drenagem de água pluviais no município de Guarulhos.

VALOR: R$ 974.722,20

CONTATO ENGENHARIA LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de contenção de talude, drenagem e pavimentação na Rua Sales – Cabuçu.

VALOR: R$ 844.984,46