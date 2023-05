Atuação integrada leva à prisão de homem que agredia companheira em Guarulhos

Nesta terça-feira (09), trabalho integrado entre a Promotoria de Justiça de Violência Doméstica de Guarulhos, a Patrulha Maria da Penha, a 4ª Delegacia de Polícia e a Delegacia de Defesa da Mulher obteve a prisão preventiva de um homem acusado de agredir, ameaçar e perseguir a companheira. Ele ainda havia descumprido medidas protetivas.



Em menos de 24 horas, com o compartilhamento interinstitucional de dados sobre fatos envolvendo o casal, a gravidade do caso e a situação de risco a que a vítima estava submetida, foi possível colocá-la em segurança, ofertar a denúncia e requerer a prisão preventiva do agressor, decretada no mesmo dia. Diante da iminente possibilidade de feminicídio, a Polícia Civil realizou diligências e chegou ao acusado, cumprindo o mandado em poucas horas.



Segundo a promotora de Justiça Rita de Cássia Sakai, a atuação integrada de autoridades em Guarulhos tem se mostrado um importante instrumento de combate à violência doméstica, protegendo mulheres em situação de risco. De acordo com o Registro Digital de Ocorrências da Secretaria de Estado da Segurança Pública, em 2022 foram contabilizados 10.180 casos de violência doméstica contra a mulher no município.

