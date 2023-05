Suplemento alimentar, acupuntura e oftalmologia: como cuidar da saúde do pet

Alguns tutores não imaginam a variedade de tratamentos disponíveis e necessários para a saúde dos bichinhos, quando na verdade, grande parte das vezes o cuidado pode se assemelhar ao de um ser humano. Em alguns casos, chega a ser uma surpresa a necessidade do tratamento com profissionais como acupuntura, oftalmologia e, até suplementos alimentares e remédios manipulados.

Suplementação alimentar

Para Gabrielle Miodutzki, médica veterinária da Fórmula Animal, a suplementação alimentar se faz necessária quando o organismo do pet não absorve nutrientes suficientes através das rações. “As necessidades nutricionais do pet sofrem variações ao longo dos anos e, caso haja algum déficit de nutriente, ele deve ser suplementado. Os complementos ajudam na chegada de vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos ou aminoácidos”, disse Gabrielle. Ela ressalta ainda que o tutor não deve administrar a suplementação por conta própria. “Diversos fatores devem ser considerados antes de iniciar o tratamento e passar com o pet por uma consulta veterinária é essencial para entender as necessidades, assim como e quanto de suplemento ele precisa. Os complementos só devem ser dados aos animais quando prescritos por eles, levando em conta a raça, idade, condição de saúde, peso, estilo de vida e qualquer doença pré-existente”, explica.

A Fórmula Animal, trabalha com inúmeros tipos de medicamentos e produtos manipulados para pets, entre eles biscoitos, cápsulas, espumas, florais de bach, formas cosméticas, gel transdérmico, lenço umedecido, pasta oral, sachê, shampoo, solução de uso externo, solução de uso oral, torrão de açúcar, colírio, pomada oftálmica e tiras de diagnóstico oftalmológico. A farmácia funciona na rua Soldado Adão Wojcik, 65, no Jardim Maria Helena, de segunda à sábado. Podendo ser encontrada através do Instagram @fa.guarulhos.

Acupuntura

A técnica oriental visa equilibrar a energia vital do animal. De acordo com o médico veterinário Fábio Tartau, pós-graduado em Acupuntura Veterinária, o uso da técnica é prescrito para o tratamento de diversas doenças que podem acometer os animais, entre elas convulsões, doenças do disco intervertebral (alterações na coluna), paralisia problemas cardíacos, alterações reprodutivas, distúrbios hepáticos (do fígado) e do sistema urinário, alterações de pele e problemas comportamentais.

“De forma geral, o procedimento ajuda a aliviar dores e recuperar movimentos de músculos ou membros afetados. Não há contraindicação para o tratamento, podendo ser feita em animais jovens e idosos, além de que todas as espécies podem passar pelo procedimento. A quantidade de sessões necessária varia muito de animal para animal, além do quadro apresentado, mas, no geral, são pelo menos quatro para podermos avaliar. O intervalo entre uma e outra costuma ser de uma semana”, disse Tartau. Ele afirma ainda que o procedimento é indolor para o pet. O profissional atende a domicílio e pode ser encontrado através do Instagram @tartau.vet, site www.tartau.com.br e WhatsApp 98389-3300.

Oftalmologia

Os pets sofrem com as mesmas doenças oculares que os serem humanos e, nesses casos, é necessário um acompanhamento profissional. De acordo com o médico veterinário Fábio Henrique Mendes, os tutores devem estar sempre atentos com a região dos olhos dos pets, mantendo-as limpas e visíveis, livres de secreções e sujeira. “Algumas raças de animais possuem mais propensão a problemas oftalmológicos, porém, a avaliação anual é válida para todos os tipos de cães e gatos”, disse. “As doenças oculares são muito comuns, principalmente as doenças do olho seco, úlceras de córnea, glaucoma, catarata, cílios e pelos mal posicionados e até descolamento de retina. A prevenção de algumas delas às vezes é com cuidados básicos com colírios e boa limpeza da região periocular, mas vale sempre a avaliação de um especialista para melhor orientação. Alguns sinais para identifica-las são olhos vermelhos, lacrimejando, sensibilidade a luz, piscar excessivamente, mudança de cor do olho, produção de secreção, dor e coceira”, explica. Mendes atende na Clínica Veterinária Bastet. Telefones: 99663-4766 ou 99191-4747.