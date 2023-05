Pesquisa inclui cidade de São Paulo entre os 100 melhores destinos do mundo

A cidade de São Paulo (SP) está na 75ª posição entre os 100 melhores destinos do mundo quando o assunto é lugares para se visitar, trabalho e atividades culturais, de acordo com pesquisa feita pela consultoria Brand Finance, líder mundial em avaliação de marcas. O levantamento foi realizado em 20 países. Além de São Paulo, o Rio de Janeiro (RJ) é a única cidade brasileira que aparece nesse ranking.

São Paulo aparece na frente do Rio de Janeiro em seis categorias: melhores lugares para se viver, estudar, trabalhar, trabalhar de forma remota, para se investir e se aposentar. “A diversidade da capital é lembrada mundialmente como um destino completo e muito qualificado, para todos os perfis de visitantes”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP). O Rio de Janeiro está na frente de São Paulo em melhores cidades para se visitar e na categoria geral melhores cidades.

No critério museus, artes e galerias culturais, São Paulo aparece na 69ª posição e o Rio de na 91ª posição, com menção aos grafiteiros paulistas premiados internacionalmente. O mesmo acontece em relação aos teatros e atrações musicais da capital paulista, com destaque para a Sala São Paulo, principal centro de música clássica do Brasil.