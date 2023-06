Confira a programação do ‘Arraial Guarulhos’ no Bosque Maia

É chegada hora de uma das maiores festividades populares do Brasil, que em época marcada por brincadeiras, comilanças, e afeto ante o clima frio, celebra a cultura sertaneja em diversas dimensões de sua riqueza. O já tradicional ‘Arraial Guarulhos’, neste cenário, se sobressai aos demais por sua magnitude e profundidade das homenagens, o que garante ao público acesso a números de danças folclóricas, ampla variedade comida afetiva de herança caipira e tropeira, além de uma série de atrações distribuídas entre apresentações de violeiros, sanfoneiros, duplas de violas, quadrilhas juninas, trios de forró pé de Serra, além de grupos de teatro e circo que atuam em intervenções em meio à área ocupada pela festa. No total, mais de 100 Violeiros, 300 dançarinos e 150 culinaristas participarão do evento, que ocorrerá, este ano, entre os dias 16 e 18/6, entre 12h e 21h, no Bosque Maia, principal parque urbano do município.

Na edição 2023 do arraial, que tem como inspiração a frase “olha pro céu, meu Amor” – em vista dos mais de 10km de bandeirinhas que serão erguidas no parque, a programação será dividida entre o Espaço Viola, Arena Junina e intervenções itinerantes de Cortejo de Forró, além de 11 espaços de culinária que contemplam os ranchos tropeiros de diferentes regiões do estado. Destaque para os grupos “Trevo em Flor”, que se apresenta no sábado, dia 17, às 15h, uma homenagem ao Tonico e Tinoco, que ocorrerá no domingo, dia 18, às 13h, além dos diversos espetáculos promovidos pelas quadrilhas, que são grupos originários de São Paulo, São Vicente, Santos e São José dos Campos caracterizados por serem comunidades que reúnem 50 casais cada, sempre adeptos de produções luxuosas e seus passos marcados.

No campo da culinária, os produtos ofertados irão desde doces caseiros, bolinhos caipira, broas, pamonhas, bolos, café caipira, entre outros, até virados afogados, galinhadas, feijão tropeiro, farinha de mandioca, torresmo, feijão e couve refogada, arroz tropeiro, farofa, feijão gordo, porco atolado, torresmo, polenta com molho, linguiça, costelinha de porco, couve e quirerinha, entre outras iguarias.

O ‘Arraial Guarulhos’ é um projeto de pesquisa e produção artística do guarulhense Diego Dionísio, que ao longo de 25 anos vem trabalhando com as temáticas cultura popular, folclore e patrimônio imaterial no Brasil. “Propomos, entre curadoria e produção do evento, uma imersão à cultura caipira, valorizando e trazendo a tona a diversidade de suas manifestações, dando ainda mais significado à sua herança, tão presente em todos os cantos do país”, diz Dionísio.

Confira a programação completa

Sexta, dia 17 de junho

19h – Quarteto Raiz

20h – Quadrilha Sacode a Poeira

21h – Quadrilha de Patins

21h30 – Forró Saruê

Sábado, dia 18 de junho

13h – Orgulho Caipira – Amarildo

15h – Trevo em Flor

16h – Quadrilha Tia Lu

18h – Orquestra Coração da Viola

19h – Quadrilha Asa Branca

20h – Quadrilha Tia Bola

21h – Vera Bianca

Domingo, dia 18 de junho

12h – Cia Tádito

13h – Tonico e Tinoco – uma história cantada

14h – Quadrilha Tia Tânia

15h – Forró Trio Jaçanã – Pé de Serra

16h – Quadrilha Tia Tânia

17h – Quadrilha São Pedro

18h – Cia Chegança

19h – Quadrilha Sacode a Poeira

Serviço:

Arraial Guarulhos

Data: De 16 a 18 de junho

Horário: das 9h às 22h

Local: Bosque Maia

Endereço: Av. Paulo Faccini, s/n – Centro, Guarulhos – SP, 07115-260

Entrada franca / Estacionamento privativo no local

Informações: www.arraialguarulhos.com Instagram: @arraialguarulhos