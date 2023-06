Após ser derrubada de maca no Hospital Geral de Guarulhos, mulher está há três meses à espera de atendimento

Thais Monteiro foi socorrida e levada ao Hospital Geral de Guarulhos (HGG) no dia 17 de março, após sofrer um acidente doméstico e fraturar o ombro. A paciente só não esperava que seu maior problema começaria a partir da entrada no hospital. De acordo com ela, assim que chegou foi atendida e encaminhada para a realização de exames, já a caminho do primeiro, teve seu braço batido em um ferro do elevador por um enfermeiro que a levava ao local.

“Fiz o exame e retornei ao médico, que colocou o meu ombro no lugar, mas pediu um novo raio-x e então fui levada novamente para a realização. Voltando do local, duas enfermeiras saíam comigo do elevador quando me derrubaram dentro dele, a porta começou a fechar, mas, por sorte, um médico que passava pelo local conseguiu segurá-la. Com o impacto eu senti muita dor e avisei a enfermeira, que pediu para que eu não dissesse nada para que ela não perdesse o emprego, já que era nova”, conta.

Thais teve alta e perdeu o movimento do braço. Ela conta ainda que, apesar de ter sido encaminhada pelo HGG para a realização de fisioterapia através do SUS, precisou procurar um convênio por não conseguir uma vaga no especialista. “No dia em que fui fazer a fisioterapia através do convênio, o médico me informou que não poderia mexer sem a realização de uma ressonância magnética, já que eu sentia muita dor. Acontece que meu convênio tem apenas dois meses e não cobre o exame, não tenho condições de realizar particularmente e, por isso, procurei o HGG para um auxílio. Lá eles me informaram que só era atendido por emergências, conversei com uma assistente social e no Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) , onde fui orientada a encaminhar todos os pedidos do médico via e-mail, assim fiz, mas em três meses não tive um retorno”, diz.

O HOJE entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria.