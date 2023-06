Arraial leva mais de 8 mil pessoas ao CEU Paraíso-Alvorada durante evento no final de semana

Programação animada, culinária saborosa e muita agitação marcaram o final de semana no CEU Paraíso-Alvorada com o Arraiá dos CEUs, evento junino com barracas de comidas típicas, apresentações artísticas, convidados especiais, música e muitas brincadeiras para toda a população. O prefeito Guti, o secretário de Educação, Alex Viterale, e a subsecretária Fábia Costa participaram o evento.

Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos por meio do programa Mais Futuro, o arraial do CEU Paraíso-Alvorada reuniu artistas da cidade, que garantiram programação musical diversificada e de grande qualidade. Dentre os destaques esteve a participação vibrante e delicada dos alunos do CEU Parque São Miguel, com coreografia teatral que revelou a diversidade nordestina ao trazer bonecas, mamulengos, espantalhos e caipiras. Sob coordenação do professor e coreógrafo Leon Rocha e ao som de músicas raiz e eletrônicas de autoria de Antonio Barros, adultos e crianças levaram o público ao delírio com uma troca de figurino surpresa durante a apresentação.

No sábado (17), além dos passos marcados do grupo Comitiva Country e shows de Evelyn Cambuy e Felix Manriik, o duo Mamão com Rapadura animou o público do CEU com repertório de ritmos dançantes. No domingo (18) a Banda Kael e o trio de forró Saruê agitaram o arraial com músicas típicas e o bom e tradicional forró pé-de-serra.

“Os CEUs são espaços legítimos para o encontro das pessoas, é muito gratificante quando a população se apropria desse lugar e faz dele parte de seu entretenimento e lazer diários. Isso vai muito além de todas as expectativas quando tudo o que é oferecido aqui impacta e transforma a vida da comunidade”, comentou Viterale.

O secretário de Educação enfatizou ainda que nos dias 24 e 25 a festança acontece no CEU Bonsucesso e nos dias 1º e 2 de julho no Parque Júlio Fracalanza.

O Arraiá dos CEUs acontece aos sábados, das 15 às 22h, e aos domingos das 13 às 20h. O evento é aberto a toda a população e tem entrada gratuita.