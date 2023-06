Urbia lança aplicativo ‘Ibirabike’ com campanha ‘Converta tempo em diversão’

A Urbia, gestora do Parque Ibirapuera, lançou no início deste mês um novo serviço de locação de bicicletas por aplicativo, o ‘Ibirabike’ com a campanha ‘Converta tempo em diversão’. Até o momento já foram realizados 15 mil downloads, representando cerca de 46% de visitantes do parque. O app, que é gratuito e pode ser baixado em qualquer celular que possua a plataforma Android ou IOS., visa a redução de filas para que os usuários tenham mais tempo para se divertir no parque.



O primeiro acesso ao sistema exige que o visitante faça um cadastro com dados pessoais e o número de um cartão de crédito válido. Após o cadastro, o visitante está pronto para realizar a locação da bicicleta que possui um código de identificação individual e é atrelado ao período de cada aluguel. Garantindo maior segurança, o pagamento da locação é feito pelo app. Com isso, um QR Code é gerado para ser apresentado na estação escolhida e a bicicleta liberada para o passeio. A renovação do tempo é automática e o visitante pagará as horas excedentes, se houver, diretamente no cartão de crédito ao devolver a bicicleta.



“O ‘Ibirabike’ é mais uma ação inovadora dentro das iniciativas da empresa para proporcionar serviços de qualidade, aliados à tecnologia. O aplicativo oferece mais autonomia ao visitante que pode realizar o autoatendimento de maneira ágil, segura e confortável. Com isso, economiza tempo e pode aproveitar melhor o passeio com os amigos e a família, usufruindo de outras estruturas disponíveis no parque”, afirma Samuel Lloyd, diretor da Urbia.



Com o ‘Ibirabike’ os visitantes acompanharão o histórico de suas locações, pagamentos, avisos enviados pelo app e receberão campanhas promocionais. O aplicativo deve integrar, futuramente, outras plataformas da Urbia fazendo com que os usuários dos apps da empresa tenham todas as informações sobre os parques num só lugar.



Mais comodidade pelo mesmo valor e permanência das regras de uso

Ao optar pelo uso do aplicativo, o visitante paga os mesmos valores e ainda evita filas para cadastro e pagamento, além de ganhar mais tempo para o passeio e mais conforto na locação da bicicleta. O aluguel de bicicleta e triciclo infantil e adulto, além de handbikes (bicicletas acessíveis às pessoas com deficiência) segue pelo valor de R? 12 a primeira hora e R? 6 a cada 30 minutos adicionais. Já o triciclo família está disponível pelo valor de R? 30, a primeira hora, e R? 15, a cada 30 minutos adicionais.



As regras para o uso das bicicletas com a utilização do Ibirabike também não foram alteradas e, caso prefira, o visitante continua com a possibilidade de locação no balcão presencialmente. Para alugar é necessário ter uma pessoa maior de idade atrelada ao cadastro. De segunda a domingo, das 8 às 18 horas, os visitantes podem locar as bicicletas que ficam nas estações localizadas nos Portões 4, 6, 9 e 10.

Para incentivar o uso do app e divulgar os benefícios da plataforma, a empresa está realizando diversas ações dentro da campanha e uma delas é online e nos postos de locação. Para isso foram instalados totens e faixas no parque com informações sobre o ‘Ibirabike’.