Karina Soltur é a primeira mulher a assumir a presidência da Câmara de Guarulhos

Pela primeira vez desde sua implantação no município, a Câmara de Guarulhos estará oficialmente sob o comando de uma mulher. Entre os dias 21 e 23/06, a atual 1ª vice-presidente da Casa, Karina Soltur (PSD), substitui Ticiano Americano (Cidadania) no período em que o chefe do Legislativo assume interinamente como prefeito da cidade.

A decisão ocorre em decorrência da licença não remunerada solicitada pelo vice-prefeito Professor Jesus para tratar de assuntos pessoais, que assumiu a administração municipal nesta segunda-feira (19/06), substituindo temporariamente o prefeito Guti, que se ausentou de férias até domingo, 25/06.

“Karina Soltur é uma vereadora experiente, muito qualificada para o cargo, a Câmara está em boas mãos”, afirmou Ticiano Americano durante a solenidade. “É uma conquista memorável, não só para mim particularmente, pois simboliza o resultado de uma luta de todas as mulheres em busca de igualdade de gênero”, enalteceu a presidente. “Agradeço ao prefeito Guti e ao Ticiano pela confiança no meu nome não formação da chapa que agora preside a Câmara, vamos dar continuidade ao grande trabalho que tem sido feito na Casa”, acrescentou.

Sobre a vereadora

Natural de Barretos, onde nasceu em 5 de fevereiro de 1979, Karina Celeste Moura reside em Guarulhos há 20 anos. Empresária e administradora, tem mandato com foco nas necessidades das mulheres e das crianças. Uma de suas bandeiras é a defesa dos direitos dos animais. Eleita com 6.525 votos, Karina tem dois filhos e é companheira de Eduardo Soltur, ex-vereador e ex-presidente da Câmara. Esse é seu segundo mandato. De 2017 a 2020, foi vereadora em Bom Jesus dos Perdões, local onde a família mantém empresa do ramo de transportes. Na cidade do interior, chegou a presidir o Legislativo nos anos de 2017 e 2018. Está no PSD desde 2020.