Hot Beach Parques & Resorts oferece férias divertidas de julho com super-heróis globais Ladybug e Cat Noir

Os super-heróis Ladybug and Cat Noir, da mundialmente renomada série de TV Miraculous – Tales of Ladybug and Cat Noir, vão encantar as famílias neste mês de julho no Hot Beach Parks & Resorts, em Olímpia, São Paulo, um destino encantador para famílias em busca de diversão, relaxamento e momentos inesquecíveis. Hóspedes e visitantes de todas as idades do Hot Beach Parks & Resort desfrutarão de uma variedade de atrações imperdíveis, incluindo atrações expandidas para crianças em uma nova área infantil que abre em 8 de julho. Isso incluirá encontros com os super-heróis Ladybug e Cat Noir da série de TV Miraculous, bem como cosplay e imagens de marca, para uma experiência de férias em família verdadeiramente especial.

Ladybug and Cat Noir vão aparecer seis vezes por dia, de quinta a domingo, entre 20 e 23 de julho e 27 a 30 de julho. Atualmente em sua quinta temporada, Miraculous™ – Tales of Ladybug and Cat Noir, tem a melhor audiência em mais de 120 países ao redor do mundo e vai ao ar no Gloob no Brasil. Com amplo apelo em toda a faixas etárias, Miraculous se tornou uma mania mundial digital com mais de 35 bilhões de visualizações no YouTube (conteúdo autorizado e gerado pelo usuário) e a marca gerou mais de US$ 1 bilhão em vendas no varejo.

O Hot Beach Parques & Resorts oferece enorme liberdade e flexibilidade para as famílias, oferecendo quatro resorts, além de acesso gratuito ao Parque Aquático Hot Beach Olímpia, um dos dez mais visitados da América Latina, e à recém-inaugurada Vila Guarani, um charmoso centro de entretenimento que oferece o que há de melhor em gastronomia, música ao vivo todas as noites, compras e muito mais.

Para as crianças de todas as idades, as férias de julho no Hot Beach Parques & Resorts reservam espetáculos emocionantes com histórias autorais que prometem encantar e criar momentos inesquecíveis. No mês que tradicionalmente bate recordes de público e receita, a programação do Hot Beach está recheada de novidades. Na Vila Guarani serão sete espetáculos por semana, sem repetições de temas de segunda a domingo – Ilusionista Kadu, Passeio de Lanterninha, Vila Show, Brasil Folclore de Todos os Cantos, Reino Encantado, Animania e Noite do Riso.

Os mais crescidos também poderão aproveitar a Balada Teen com a presença imponente do Gigante Megatron, que ilumina a noite com seus movimentos futuristas e interação eletrizante. Haverá, ainda, Festas das Cores e show de ilusionismo, entre outras atrações. Para os adeptos de atividades esportivas, a agenda inclui torneios e desafios comandados por Japa Heicen (15/07), Camilo (22/07) e Alisson Ferreira (29/07). Também vai ter balada Teen com o Gigante Megatron; oficinas gastronômicas para minichefs; e a tradicional Festa das Cores, evento que encanta a criançada com criações em forma de uma nuvem mágica de cores brilhantes e muita alegria.

No último fim de semana do mês, um balão vai aterrissar no complexo para a realização de voos cativos, com a duração de 5 minutos.

E tem novidades chegando para as férias! No dia 8 de julho, o parque aquático Hot Beach Olímpia inaugura sua nova área kids, que vai ampliar e diversificar as atrações especialmente projetadas para as crianças pequenas. Na mesma data, a Vila Guarani, que já conta com um brinquedão, o Viiixi, receberá mais duas atrações: uma roda gigante e um carrossel para adicionar mais encanto ao espaço.

E como se não bastasse toda essa diversão, ainda há mais uma surpresa: a parceria entre o Hot Beach e a Bambi Sorvetes resultará em picolés que levam os nomes dos personagens da Turma do Guarani (Mel, Mima, Guarani e Parafuso), que prometem ser a sensação das férias de julho.

Serviço

Mais informações e reservas pelo site hotbeach.com.br ou WhastApp e telefone (17) 3279-1111.