Prefeitura de Guarulhos abre concurso com 148 vagas para médicos e biomédico

A Prefeitura de Guarulhos publicou na última sexta-feira (23) edital de abertura de concurso público com 148 vagas para médicos de 29 especialidades e biomédico, cujas inscrições deverão ser feitas a partir das 10h do dia 3 de julho até as 23h59 do dia 1º de agosto, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). O edital completo pode ser consultado no link https://diariooficial.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/813569945.pdf.

Os salários oferecidos variam de R$ 17.020,06 para médico de família (40 horas), R$ 8.077,86 para pediatra urgência e emergência (24 horas), R$ 6.731,55 para as demais 27 especialidades médicas (20 horas) e R$ 3.772,83 para biomédico (30 horas). É oferecido vale-refeição ou alimentação de R$ 1.100.

Para médicos são oferecidas vagas nas seguintes especialidades: médico ambulatorial (31 vagas/20h), médico ginecologista e obstetra ambulatorial (25 vagas/20h), médico psiquiatra ambulatorial (22 vagas/20h), médico urgência e emergência (20 vagas/24h), médico de família (20 vagas/40h), médico acupunturista (uma vaga/20h), médico alergologista e imunologista (uma vaga/20h), médico cardiologista (uma vaga/20h), médico cardiologista pediátrico (uma vaga/20h), médico cirurgião vascular (uma vaga/20h) e médico coloproctologista (uma vaga/20h).

Há vagas para também para os cargos de médico dermatologista (uma vaga/20h), médico endocrinologista (uma vaga/20h), médico fisiatra (uma vaga/20h) e médico gastroenterologista (uma vaga/20h), médico gastroenterologista pediátrico (uma vaga/20h), médico infectologista (uma vaga/20h), médico mastologista (uma vaga/20h), médico nefrologista (uma vaga/20h), médico nefrologista pediátrico (uma vaga/20h), médico neurologista pediátrico (uma vaga/20h), médico ortopedista e traumatologista ambulatorial (uma vaga/20h) e biomédico (uma vaga/30h).

O certame disponibiliza ainda vagas para as funções de médico otorrinolaringologista (uma vaga/20h), médico pediatra ambulatorial (uma vaga/20h), médico pediatra urgência e emergência (uma vaga/24h), médico pneumologista (uma vaga/20h), médico radiologista e diagnóstico por imagem (cinco vagas/20h), médico reumatologista (duas vagas/20h) e médico urologista (uma vaga/20h).

O valor da taxa de inscrição é de R$ 128. A prova objetiva está prevista para acontecer no dia 17 de setembro deste ano no período da tarde, podendo ser alterada conforme estipulado no edital do concurso público.