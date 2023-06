Saiba quais modelos de óculos de grau são tendência em 2023

Apesar de ser uma necessidade para grande parte da população, as armações de óculos de grau podem se tornar acessórios que complementam o estilo e gosto pessoal de cada um. Por isso, os modelos seguem tendências anuais de moda, voltadas tanto para o público feminino quanto o masculino, levando em consideração cada formato individual de rostos. Para esse ano, as principais tendências são armações com cores vibrantes e aros transparentes.

No momento da procura, são apresentadas tantas opções, que talvez a escolha não seja uma tarefa fácil, mas para as mulheres, os queridinhos de 2023 são óculos com hastes grossas, com as chamadas “armações oversized”, cobrindo parte do rosto, deixando o conjunto elegante; detalhes em metal, principalmente nas cores dourado, prateado e rosê, gerando conforto e estilo; armações translucidas, com cores suaves ou tons pasteis. Para quem deseja inovar sem sair do convencional, armações redondas, no estilo dos anos 60 e 70 ou gatinho, continuam como uma tendência para o ano e são consideradas moda atemporal.

Para o público masculino, algumas tendências são formas geométricas, como modelos quadrados ou retangulares, sendo uma proposta moderna e sofisticada ou com hastes finas e metálicas, sendo leves e confortáveis para quem busca um modelo discreto, além das armações redondas e transparentes.

Para saber qual modelo melhor se adapta a você, é importante, no momento da escolha, se atentar ao formato do rosto, além do objeto. Por exemplo: para rostos redondos, é recomendado o uso de armações retas e retangulares, que alongam e afinam o rosto. Em rostos quadrados, a indicação é para o uso de óculos redondos ou ovais, que incluem curva e alongam o rosto. Já para rostos alongados, as dicas são armações com largura maior do que a altura e em formato de coração, para auxiliar no equilíbrio da largura do rosto.