Chefs estrelados se unem em evento gastronômico épico: 30 mil pratos para ajudar projeto social do Litoral Norte

O Litoral Norte de São Paulo será palco de um banquete: mais de 80 chefs renomados, unidos por uma causa social, vão preparar nada menos que 30 mil pratos no 11.º Arraial Gastronômico, que ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de julho em Camburi. Toda renda será revertida para o Projeto Buscapé, que desenvolve um trabalho transformador na vida de crianças e adolescentes da região. A curadoria da festa, que já é um dos maiores eventos gastronômicos do Brasil, é do conceituado chef Eudes Assis, caiçara cuja cozinha transborda sabor e identidade por combinar ingredientes regionais frescos com técnicas refinadas.

A expectativa de público para os três dias do Arraial Gastronômico é de 15 mil a 20 mil pessoas. Dentre os chefs confirmados, estão grandes nomes da culinária nacional, como Marcelo Correia Bastos, Renata Vanzetto, Telma Shiraishi, Pier Paolo Picchi, Edinho Engel, Giovanna Grossi, Saulo Jennings, Benny Novak, Gustavo Rodrigues, Henrique Schoendorfer, Ieda Matos, Isis Talita,, Carol Fiorentino. Terá também Dario Costa, campeão do Mestre do Sabor e à frente de renomados restaurantes como o Made, Lucas Corazza, confeiteiro e Jurado do programa “Que Seja Doce” no GNT, e Jefferson Rueda e Janaina Rueda, que levaram A Casa do Porco, em São Paulo, aos títulos de atual 4.º melhor restaurante da América Latina e 12.º melhor do mundo.

“Temos uma rede de apoio ao Projeto Buscapé de mais de cem chefs. Eles têm total liberdade para escolher o que cozinhar. Cada um faz e doa um prato com 300 porções, com cerca de 160 gramas cada porção, e toda renda será revertida para o Projeto Buscapé”, explica o chef Eudes. Além de curador do Arraial Gastronômico, Eudes também vai cozinhar no evento, no domingo. Adianta que seu prato será um PF (prato feito) caiçara, que leva peixe pororoca, arroz com taioba, pirão e banana assada.

As bebidas ficarão por conta dos cervejeiros artesanais do litoral, das sommeliéres Daniela Bravin e Cássia Campos, do Sede261; da Carol Oda, com drinks e destilados; da Nina Bastos, do Jiquitaia, com Caju Amigo; do gin local Single Fin, do Bar do Manacá, além dos produtores de vinho Alexandre Baptista e Fabiana Fernandes, da Vinícola Cannion. O Arraial Gastronômico, que integra o calendário de eventos de São Sebastião desde sua terceira edição, ocorre no campo de futebol de Camburi.

Os pratos são finalizados no próprio local e servidos pelos chefs por valores que variam de R$ 5,00 a R$ 35,00. A estrutura da festa, a cargo da Prefeitura de São Sebastião, inclui tenda de 2 mil m², que comporta 5 mil pessoas, mesas, cadeiras, banheiro químico e palco com shows de artistas regionais a cargo da Secretaria de Turismo de São Sebastião. O evento terá ainda atrações para as crianças, com as tradicionais brincadeiras de festa julina, como pescaria, boca do palhaço, também com renda revertida para o projeto.

Turistas

Além da oportunidade de experimentar pratos de chefs estrelados e ajudar na manutenção do Projeto Buscapé, o turista que vai para São Sebastião no período do Arraial Gastronômico encontra um litoral tranquilo, sem congestionamento nas estradas. “Nesta época, os dias são ensolarados e perfeitos para fazer roteiros ainda pouco explorados. Tem passeio de barco para ilhas paradisíacas, roteiro cultural no centro histórico, trilhas para percorrer a pé e de bike, esportes na praia, como o beach tennis e, nesta época do ano, saídas de barco para avistamento de baleia”, enumera Thiago Bertassoni, presidente da Associação das Empresas Ligadas ao Turismo de São Sebastião (SãoSebaTurismo).

Transformando vidas

O Projeto Buscapé, com sede em Boiçucanga, já tem mais de dez anos de atuação.

Contribui para a formação de crianças e adolescentes de São Sebastião por meio de aulas de culinária, esportivas e culturais, o projeto busca formar profissionais capacitados nas áreas de Gastronomia, Turismo, Artesanato, Música, Atletismo, Judô, Jiu-Jitsu e Natação. Um dos exemplos inspiradores é Ludi, uma criança talentosa de apenas 10 anos que já domina a arte de dobrar capeletti com maestria na aula ministrada pelo chef Eudes, que coordena a área de gastronomia do projeto.

Ludi é apenas um exemplo entre tantas crianças e adolescentes que encontram no Projeto Buscapé uma oportunidade única de aprender, crescer e trilhar um caminho promissor. Nestes mais de dez anos de funcionamento, o projeto já atendeu mais de 700 crianças e adolescentes, conta com 40 voluntários e mais de 2 mil colaboradores. Os primeiros alunos, de acordo com o chef Eudes, já estão trabalhando em áreas como gastronomia, esportes e até empreendendo.

Serviço:

11ª edição do Arraial Gastronômico do Projeto Buscapé

Data: 28, 29 e 30 de Julho (sexta, sábado e domingo), das 19h à meia noite.

Local: Campo de Futebol de Camburi (Rua Olímpio Faustino nº 42, Camburi, São Sebastião)