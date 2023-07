Natureza e História fazem de Itanhandu um destino peculiar no Sul de Minas Gerais

Reginaldo Pupo

Itanhadu, no Sul de Minas Gerais, é uma das cidades mais procuradas por turistas em busca de muita natureza. Justamente por isso, seus cerca de 15,1 mil habitantes escolheram o lugar para morar devido à sua qualidade de vida.

O destino é integrante do Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira e se destaca pelos seus atrativos naturais, como montanhismo, boia cross e caminhadas nas belas paisagens da região, passando por lugares de belezas naturais de tirar o fôlego, com cachoeiras, corredeiras que descem pela Serra da Mantiqueira, formando poços que são um convite a um mergulho revigorante.

Para quem gosta de aventura, o motociclismo, o mountain bike e os passeios de jipe são uma boa pedida. Os esportes que envolvem água são praticados no Rio Verde, um dos maiores e principais atrativos de Itanhandu.

Atrativos históricos

A cidade também respira História. A Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição impressiona por sua imponência. O prédio foi tombado pela prefeitura por sua importância cultural para a cidade. Chama a atenção as duas torres, sendo uma maior e outra menor.

Por dentro, ela também impressiona por sua belíssima nave, pintura e limpeza impecáveis. A capela foi construída em 1902, mas a criação da paróquia ocorreu somente em 1927. Depois de quase 20 anos de construção, a Igreja Matriz de Itanhandu foi concluída no início de década de 1960.

A bela e imponente construção fica na área central do município e reserva aos visitantes e moradores a apreciação da convivência estética dos estilos moderno e romano. Com belos vitrais, doados por diversas famílias, os quais colorem as três naves por meio dos raios de sol, e com algumas peças da antiga igreja conservada em seu interior, a história da religiosidade do povo local ficou assim preservada.

Em frente à igreja está a Praça Amador Guedes, uma das raras praças a não possuir um coreto, mas é o ponto de encontro preferido dos antigos moradores, que ao final da tarde se encontram para contar seus “causos” e fumar fumo de rolo. Embora não tenha muitas árvores, é toda ajardinada, possui um chafariz e serve para alguns minutos de descanso após comprinhas ao centro comercial situado em seu entorno.

Aproveite o passeio pelo centrinho para visitar o Museu Histórico de Itanhandu, que possui um acervo repleto de objetos, fotografias e arquivo histórico da cidade.

Viaduto dos Pedestres

Outro marco histórico que vale a pena ser visitado é o Casarão Gomes Pinto, que apresenta volumetria vertical, composta por dois pavimentos e uso misto – comercial no primeiro pavimento e residencial no andar superior. As fachadas principais, dispostas no alinhamento das ruas, denotam características do estilo eclético e se assemelham a outros prédios da cidade.

Um lugar bem bacana para boas fotos, também localizado no centro, é o Viaduto dos Pedestres, que foi construído para facilitar o acesso de moradores da área central do município em direção ao bairro da Vila Carneiro e vice-versa, passando por cima do trilho de trens.

Assim a população podia evitar o movimento das composições, que não só passavam, mas esperavam os embarques e desembarques de pessoas e mercadorias.

Em períodos de intensa movimentação de locomotivas pelos trilhos naquela época, o viaduto era a única forma de integrar os lados opostos da cidade.

A desativação do transporte ferroviário diminuiu o fluxo de pedestres no viaduto, mas ele se transformou em um elemento de rememoração de um período da historiografia municipal.

Hospede-se em chalés repletos de natureza e charme

Se você pretende conhecer Itanhadu não se esqueça de fazer um bom planejamento da viagem. Para se hospedar, uma dica é a Pousada Vila Minas, situada a apenas dois quilômetros do centro.

As habitações mais simples possuem cama de casal e de solteiro, frigobar, TV, ar climatizado e internet wi fi. Os chalés premium oferecem, além do itens acima, dois dormitórios e são equipados com cozinha completa e lareira.

A Pousada Vila Minas também tem uma boa estrutura para quem busca lazer, com piscina, quadra de beach tenis (de saibro), sala de jogos com sinuca, pebolim e tênis de mesa; sala de TV e DVD com lareira, ou seja, opções para você aproveitar ao máximo a hospedagem.

Outro destaque é a área comum da pousada, repleta de verde, com gramas e plantas bem aparadas, tudo iluminado por luminárias em estilo colonial, o que confere um charme todo especial ao lugar.

Além das delícias típicas mineiras, o café da manhã da Pousada Vila Minas coloca os hóspedes em contato com a natureza devido à grande presença de pássaros de todas as espécies, o que provoca uma sensação de paz de paz. Mas não apenas no salão do café, mas por onde se passa, eles estão presentes por todos os lados.

Hamburguerias delivery “prendem” os hóspedes na pousada

Mesmo com os chalés equipados com cozinha, o friozinho que já é registrado na cidade todas as noites (as temperaturas vêm variando entre os 4ºC e 8ºC), dá aquela preguiça de preparar algo para comer.

A saída, então, é pedir lanches nas diversas hamburguerias que trabalham no sistema de delivery. Uma delas, a Burger House, literalmente possui um cardápio recheado de lanches deliciosos.

Os mais pedidos pelos clientes e hóspedes são os smash. Experimente o Smash Mineiro, que vem com dois hambúrgueres prensados na chapa, duas fatias de muçarela, crostinha de queijo parmesão, uma suculenta linguiça artesanal, pão brioche e maionese especializada da casa. A entrega é rápida e os lanches bem em embalagens bem bacanas.

Bistrô prepara massas dos “deuses”

Em um ambiente agradável, aconchegante e acolhedor funciona o Robson Massas, um bistrô que funciona no centro da cidade, com oito mesas, que como o próprio nome sugere, é especializado em massas com produção artesanal.

No cardápio clássicos como nhoque, ravioli de carne, frango, ricota e até com recheio agridoce (pode-se acrescentar alguns dos 24 tipos de acompanhamento); massas com molhos bechamel, ao sugo, rosé, quatro queijos ou bolonhesa; macarrões (espaguete, farfalle, penne ou talharim) e carbonara, com acompanhamentos.

Também há opções de canelones, lasanhas e até uma massa que anda sumida dos cardápios paulistas, o conchiglioni.

Decidimos experimentar esse clássico italiano, que é servido em uma tijelinha. A massa é leve, saborosa e desmancha na boca. Os três queijos que vêm como recheio também eram leves e vieram numa quantidade ideal. O molho à bolonhesa também estava no ponto ideal, ou seja, nem muito adocicado e nem muito ácido.

Um dos pratos mais pedidos da casa são os risotos. Os clientes podem escolher os de abobrinha, bacon e cebolinha; de beterraba com gorgonzola; de camarão, de frango com alho frito, cebolinha, cenoura e tomate; ou de gorgonzola, alho poró e champignon.

Antes de decidir pelo prato principal, peça as entradinhas de casa: burrata com molho pesto e torradas ou cubinhos de parmesão com azeite e orégano.