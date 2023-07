Professora de Guarulhos representa a cidade em projeto da Capes no Canadá

A professora de Cibele Martins Camargo foi uma das selecionadas para participar do projeto que visa capacitar educadores de ensino básico em escolas públicas. O curso está sendo oferecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), o intuito é trazer melhoria e qualidade para o ensino brasileiro, onde ao total, 96 bolsas foram disponibilizadas.

Duas universidades canadenses estão recebendo os professores, sendo elas: Niagara College e Fanshawe College. A bolsa inclui além da experiência vivida e do conhecimento adquirido, CAD$2 mil (dólar canadense), passagens, seguro-saúde, alojamento, material didático e deslocamento entre o aeroporto e as faculdades. Cibele representa hoje o Estado de São Paulo e a cidade de Guarulhos, onde atualmente leciona na escola Estadual Vereador Waldemar Freire Veras.

“A seleção foi difícil e muito concorrida, tive que criar um projeto pedagógico, sou professora de dois turnos, saía de casa para trabalhar às 6h20 e retornava às 19h, então passei várias madrugadas e finais de semanas produzindo’’, diz Cibele.

Segundo ela, é gratificante poder representar a cidade. “Quando me vi ali no Canadá mostrando um projeto que comecei a desenvolver no meu próprio bairro, Vila Tijuca, me segurei para não chorar! Meu corpo tinha uma mistura de nervosismo e gratidão”, finaliza.