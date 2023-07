Dia da pizza: da cozinha italiana para a cultura gastronômica brasileira

Julho é conhecido como o mês da pizza, que é um dos alimentos mais consumidos no mundo. A sua praticidade e variedade de recheios são alguns dos pontos que fortalecem sua popularidade. Esta invenção culinária de origem italiana é tão apreciada pelos brasileiros, que ganhou o seu próprio dia aqui no país, quando comemoramos em 10 de julho, o Dia da Pizza.

Além do dia próprio, a iguaria também recebeu características próprias brasileiras como recheios doces, como brigadeiro, romeu e julieta e banana com canela; ingredientes inusitados como churrasco, carne louca e cachorro-quente; e bordas recheadas – não somente com catupiry, mas com coxinha, pãozinho de calabresa, formatos de vulcão ou de caracol, entre outras invenções brasileiríssima.

Guarulhos oferece uma ampla variedade de pizzarias, com ambientes agradáveis e cardápios com sabores de agradar todos os tipos de gostos. Confira abaixo algumas pizzarias para você celebrar a data.

Empórium Pizzas

Há quase 23 anos em Guarulhos, a Empórium Pizzas conta com um leque de sabores com mais de 40 opções entre pizzas tradicionais, como mussarela e calabresa, que são as queridinhas da casa; especiais, como camarão e light, que agrada também o público vegetariano, e doces, com banana, Romeu e Julieta e MM’s. O local conta com rodízio, à la carte e delivery. A pizzaria possui ainda uma promoção para os aniversariantes do dia. Com a apresentação de um documento com foto, a pessoa celebra seu dia sem pagar pelo rodízio.

Serviço:

Endereço: Rua Caetano D’Andréa – Maia

Delivery: atendimento via telefone 2447-2002, Ifood e Rappi

Horário de funcionamento: Delivery de segunda-feira a domingo e rodízio de terça-feira à domingo das 18h às 1h.

Urban Pizza

Criada na cidade em 2020, a Urban Pizza é uma ótima opção para os amantes da massa pan. A pizzaria funciona somente através de delivery e conta com grande variedade de sabores, dos clássicos ao supreme, como costela e lombo; vegetarianas (abobrinha e veggie), doces e opções de bordas recheadas. Além de contar com as diferenciadas Urban Fries, feita com batata frita, mussarela, chedar e bacon e a chocolover, com chocolate, Nutella, leite ninho e kinder bueno.

Serviço:

Endereço: Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 2152 – Vila Augusta

Delivery: atendimento feito por telefone (11) 4803-3012, WhatsApp (11) 95836-1413, site https://urbanpizza.menudino.com/ e Ifood.

Horário de funcionamento: Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e domingo das 18h às 23h15 e sexta-feira e sábado das 18h às 23h30.

Alandelon

Com grande quantidade de recheio e mais de 60 opções de pizza, a Alandelon atende grande diversidade de amantes da massa, passando por sabores defumados, como a novidade BBQ, feita com catupiry, bacon e barbecue; frutos do mar, como Caiçara, com camarão, palmito, ervilha, cebola e catupiry ou Aliche, com tomate, mussarela e aliche até as vegetarianas e light, para quem não dispensa uma pizza mesmo durante a dieta, além de opções doces e bordas recheadas. A pizzaria atende através de delivery, mas conta com um salão para refeições no local

Serviço:

Endereço: Rua Horácio Manoel Vieira, 144 – Jardim Paulista

Delivery: WhatsApp (11) 96920-7894, telefone 24555600, Ifood e Instagram @pizzariaalandelon.

Horário de funcionamento: Terça-feira à quarta-feira das 18h às 23h30 e sexta-feira à domingo das 18h às 00h.

Dom Teodósio Pizzaria

Localizada no Parque Continental II, a Dom Teodósio Pizzaria é uma opção para quem deseja aproveitar a culinária em um ambiente calmo. O local possui mais de 50 sabores de pizzas e esfihas, entre salgadas, como bauru (com molho de tomate natural, presunto, mussarela e tomate) ou caipira (frango, milho e mussarela com molho de tomate natural) e doces, com doce de leite com coco e casadinho, com chocolate preto e branco, entre outras, além das bordas recheadas.

Serviço:

Endereço: Avenida Maria Gebin de Moraes, 224 – Parque Continental II

Delivery: atendimento via WhatsApp

(11) 98524-2879 e Ifood.

Horário de funcionamento: Terça-feira à quinta-feira das 18h às 23h30; sexta-feira à domingo das 18h às 23h59.