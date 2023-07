Dia do panificador: uma profissão milenar

Vivendo com a mão na massa e animando as manhãs com o cheiro de pão fresquinho, os panificadores acordam cedo para proporcionar a primeira alimentação diária dos consumidores. Existente há décadas, acredita-se que os primeiros pães foram assados sobre pedras quentes ou abaixo de cinzas. Desde então, os profissionais são responsáveis por proporcionar, com tradições, experiências gastronômicas.

Acredita-se que os panificadores tenham surgido há mais de 12 mil anos, na região da Mesopotâmia. Com uma rotina puxada, os profissionais são homenageados neste sábado (08), com o Dia do Panificador.

Para os religiosos, a data surgiu em homenagem à Santa Isabel, considerada padroeira dos padeiros. De acordo com a história, Isabel, rainha de Portugal no século XIX, distribuía pães as pessoas necessitadas durante o período de crise econômica do país. Por isso, surge a devoção dos religiosos à santa portuguesa.

Com 30 anos de tradição, Nova Guarulhos é ponto de encontro de moradores da Vila Augusta

Nova Guarulhos

Criada em 1993, na Vila Augusta, onde permanece localizada, a Nova Guarulhos foi planejada por João Batista Pires, pai do então proprietário Marco Antônio. Era de início uma pequena panificadora, que com os anos foi se desenvolvendo, expandindo e ganhando a forma que hoje se encontra.

Nova Guarulhos

Há 30 anos localizada no bairro, na rua Albino Fantazzini, 90, se tornou, não somente em uma panificadora renomada, mas em um ponto de encontro para amigos e conhecidos da região, que possuem a oportunidade de apreciar cafés e almoços, com uma variedade de opções e sabores.

Atualmente, a padaria possui um extenso cardápio para almoço e cafés, com opções de lanches, pratos rápidos, frango assado aos finais de semana e rotisseria, além de bolos, tortas, lanches de metro e salgados sob encomenda.

O local funciona de segunda-feira a domingo, das 6h às 22h e atende também por delivery através do Ifood ou WhatsApp (11) 964113769. De acordo com Marco Antônio, os principais pratos da casa são filé mignon à parmegiana; virada paulista, nas segundas-feiras e feijoada, servida às quartas-feiras e aos sábados.