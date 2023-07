Internacional Shopping recebe pista de patinação no gelo

O período mais esperado do ano para a criançada chegou e o Internacional Shopping anuncia as atrações para embalar a alegria dos pequenos. As férias de julho no empreendimento têm um ambiente que leva ao tempo dos dinossauros, uma pista de gelo, o universo de “Miraculous”, além das atividades fixas, como Neo Geo Family, Boliche e o cinema.

“Preparamos não apenas uma, mas três atrações diferentes para o período. Teremos uma estrutura de entretenimento inédita na história do Shopping, com opções para todos os gostos e bolsos. Essas novidades se unem ao que já temos consolidado por aqui, como o boliche, o cinema e o Neo Geo Family, três referências de lazer e diversão para os nossos clientes. Estamos muito animados com a chegada de julho e certos de que não só as crianças, mas os adultos também terão muito para aproveitar por aqui”, afirma Wagner Patrocínio, gerente de marketing Internacional Shopping.

“Dinosaur Kingdom”: o reino dos dinossauros

Para levar uma experiência imersiva à Era dos Dinossauros, o Internacional Shopping lança o “Dinosaur Kingdom”, ambiente climatizado e tematizado com árvores, cipós e dinossauros, – esse último, inclusive, caminhará entre o público e vai interagir com os visitantes. Além disso, muitos sons e luzes tornam o momento ainda mais incrível e realista. Já na entrada, uma boca enorme de um Espinossauro, recebe as pessoas, que são “engolidas”. Além disso, o evento conta com um circuito com fliperama, brinquedão Jurássico, área baby, piscina de bolinhas e outras surpresas.

Quando? De quinta a domingo, das 12h às 18h. Até 30 de Julho

Quanto? Crianças R$ 55, Adultos R$ 80

Onde? Espaço de eventos do Internacional Shopping, ao lado do Mercado Extra

“Play on Ice”: pista de patinação no gelo

Com 320m² de muita diversão, a pista de gelo chega ao Espaço de Eventos do Inter como mais uma atividade de férias. O ambiente é recomendado para crianças e adultos. Os menores de 5 anos poderão curtir a atração em um carrinho especial, com muita segurança.

Quando? De 11 de julho até o final de agosto

Quanto? R$ 50, por 30 minutos ou R$ 75 por uma hora. O Playcard, carrinho para crianças de até 5 anos, pode ser alugado por R$ 30 por 5 minutos

Onde? Espaço de eventos do Internacional Shopping, ao lado do Mercado Extra

Circuito “Miraculous” (grátis)

O circuito de atividades inspiradas no fenômeno mundial “Miraculous – As Aventuras de Ladybug”, do Gloob, desembarca no Inter com muitas aventuras para as crianças vivenciarem todo o universo da série. Com uma experiência imersiva, os pequenos poderão ajudar os super-heróis a derrotar o vilão, Hawk Moth, e seu exército, além de tirar fotos em painéis temáticos e instagramáveis. A missão é enfrentar as armadilhas deixadas pelo vilão, passar por um labirinto e ajudar a todos os heróis da animação. A cada 10 minutos, um novo grupo com até seis crianças inicia a aventura. A brincadeira dura de 20 a 30 minutos. O espaço conta com Área Baby, com duas crianças a cada 15 minutos.

Quando? de 10 a 30 de julho

Quanto? Grátis

Onde? 1° Piso, próximo ao Cinemark

Boliche, cinema e Neo Geo Family completam as experiências de férias

Além da programação especial, o Internacional Shopping conta com uma estrutura fixa de entretenimento que inclui a unidade do Bolix, para os amantes de boliche, Cinemark, para quem não dispensa um bom filme e Neo Geo Family que, para o mês de julho, terá um horário especial e ampliado, para que as crianças possam curtir ainda mais. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h20, sábado, 10h às 23h e domingo, das 10h às 22h20.

Sobre o Internacional Shopping

Localizado na Rodovia Presidente Dutra e às margens da Rodovia Fernão Dias, o Internacional Shopping recebe público de várias localidades da capital paulista, além de atender a toda a cidade de Guarulhos, tornando-se uma das principais referências da região. O Shopping conta com 77.080 m² de ABL, dois pisos e 390 lojas, entre elas 17 âncoras.

Com lojas dos mais diversos segmentos, o Shopping conta grandes marcas, tais como, Outback, Bacio di Latte, C&A, Marisa, Riachuelo, Renner, Pernambucanas, Ri Happy, Lojas Americanas, Calvin Klein, Arezzo, Khelf, Camicado, Mercado Extra, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto, Besni, Daiso, Mega Store Cacau Show, uma unidade da academia Smart Fit, entre outros. O empreendimento possui ainda uma ampla Praça de Alimentação, com opções para todos os gostos e idades.

O Shopping possui diferenciais que conquistam toda a família, como o NeoGeo Family Parque, um dos maiores parques de entretenimento indoor do Brasil, com mais de 4.500 m² e mais de 250 atrações, Bolix, com 24 pistas exclusivas, além de equipamentos modernos que garantem o conforto e a diversão do público. Outro atrativo é o complexo do Cinemark, o maior do país em quantidade de assentos: 4.031, divididos em 15 salas.

O Internacional Shopping também se destaca pelas opções de serviços ao público, como o Poupatempo Guarulhos. O empreendimento fica localizado na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP.