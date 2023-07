Loja do Mecânico: o maior site de máquinas e ferramentas da América Latina chega em Guarulhos com sua loja física

A Loja do Mecânico, maior rede de e-commerce de máquinas e ferramentas do Brasil abrirá loja física em Guarulhos. A inauguração acontece no dia 21 de julho às 10h, na avenida Santos Dumont, 2571 – Cumbica.

A nova loja em Guarulhos, a 15ª da empresa, integra o projeto de lojas híbridas que a marca vem construindo. O plano é estar presente em todos os estados do Brasil em breve. O Gerente Nacional de Lojas, Marcio Silva, falou um pouco sobre o motivo de ter escolhido a cidade de Guarulhos para receber a loja.

“Guarulhos é uma das principais cidades do estado e do país, queremos apoiar o crescimento da cidade e região com o fornecimento de um grande portfólio de Máquinas e Ferramentas e excelentes preços, para profissionais, empresas e também para hobystas”, disse Silva.

A nova loja física contará com um espaço de 850m² e amplo estacionamento, onde uma equipe de 20 colaboradores estará pronta para oferecer todo o suporte necessário na compra de máquinas e ferramentas de diversas linhas. Seja para uso doméstico ou profissional, você encontrará desde simples chaves de fenda até equipamentos industriais e máquinas rotativas com motor, como lixadeiras, serras mármore e roçadeiras. Com mais de cinco mil produtos disponíveis, a variedade é garantida.

A inauguração contará com promoções imperdíveis em diversas máquinas e equipamentos. E, para a comodidade dos clientes, a loja estará aberta das 8h às 20h, de segunda-feira a sábado. “Estamos muito animados com a chegada da nossa loja em Guarulhos que será a primeira na Grande São Paulo, o fato de contribuirmos com a cidade, gerando emprego e estar mais próximo do nosso cliente é muito gratificante para a Loja do Mecânico, queremos proporcionar uma experiência única de compra dentro do segmento de máquinas e ferramentas para toda população de Guarulhos e região”, destacou Silva.