Bosque Maia recebe festival de inverno entre os dias 28 de julho e 13 de agosto

O 1º Festival de Inverno de Guarulhos acontecerá entre os dias 28 de julho e 13 de agosto no Bosque Maia com muita música e gastronomia. Promovido pela Prefeitura de Guarulhos em parceria com a empresa Meteoro Komblue Eventos, por meio de chamamento público, o festival não implica gastos para os cofres públicos.

Com entrada gratuita, a celebração acontecerá sempre das 12h às 22h em uma área de mais de 170 mil metros quadrados, com locais abertos e cobertos e decoração temática.



Um espaço com neve artificial é uma das atrações principais do evento, que também contará com um palco que será montado para receber artistas de rock, MPB e as bandas do Conservatório Municipal, além de 15 food trucks com comidas e bebidas de diversas culturas, como churros, torresmo, esfiha, caldas, doces, bebidas alcoólicas e muito mais.



A programação completa do evento será divulgada em breve e poderá ser consultada pelo portal www.guarulhos.sp.gov.br e também nas redes oficiais da Prefeitura de Guarulhos: https://www.instagram.com/prefeituraguarulhosoficial/ e https://www.facebook.com/PrefeituraGuarulhosOficial.

