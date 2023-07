Dia do Motorista: Guarulhos tem 626 mil condutores

Guarulhos possui um total de 616.599 condutores habilitados, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). Somente nos últimos seis meses, 10.158 novos guarulhenses foram habilitados.

Os altos números da categoria na cidade refletem também sobre a quantidade de veículos. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), em 2022, 12.599 veículos foram emplacados, enquanto de janeiro até junho deste ano foram 7.092 em Guarulhos, sendo 2.446 automóveis, 215 caminhões, 586 caminhonetes, 3.703 motocicletas, 55 micro-ônibus e 87 ônibus, entre as demais categorias de veículos registradas no município.

Em todo o país, de acordo com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), há mais de 80 milhões de condutores habilitados.

Sendo assim, com tantas pessoas compartilhando as ruas e estradas para trabalhar, viajar ou ter outros momentos de lazer, o condutor é homenageado com uma data específica no calendário: 25 de julho, dia de São Cristóvão, padroeiro de todos os motoristas. Segundo os cristãos, o santo evangelizava as pessoas, carregando-as de um lado para o outro do rio. Por isso, a data passou e ser celebrada também em comemoração aos profissionais.