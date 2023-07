Gastronomia artesanal vem ganhando espaço entre a população

A gastronomia artesanal vem ganhando cada vez mais espaço no dia a dia da população e o processo de preparo é o que vem chamando atenção. Ela é marcada, principalmente, pela utilização de ingredientes naturais e simples, mas com qualidade, o que faz com que os itens lembrem a culinária familiar, preparada em casa.

As buscas por esses alimentos vêm crescendo devido à necessidade que se tem atualmente do consumo de alimentos livres de ultraprocessados e é aí que essa nova modalidade aparece, com inúmeras vertentes de atuação, desde refeições completas até bolos e doces, que utilizam receitas regionais e antigas para criar uma alimentação “aconchegante”.

Um segmento que tem se destacado em meio aos artesanais são as panificadoras – ou padarias. O pão é um alimento presente na rotina diária de boa parte da população e nunca sai de moda. Por isso, parte dos panificadores tem investido em unir o alimento tradicional às receitas caseiras e inovadoras. Isso porque o ramo permite, também, que os culinários utilizem da imaginação para animar ambientes e complementar eventos, com a criação de alimentos com cores e formatos divertidos que remetam a personagens, filmes de escolhas individuais, entre outros.

Presença de cervejas artesanais cresce no mercado

Bigstock

Assim como os alimentos, as cervejas artesanais também estão ganhando espaço entre os gostos da população. No geral sabe-se que a cerveja é uma das bebidas preferidas do brasileiro e essa nova vertente vem aparecendo cada vez mais, principalmente devido a qualidade e experiência gastronômicas proporcionadas.

Alguns aspectos de criação diferenciam as cervejas artesanais das industriais, sendo um deles a produção. Nas artesanais, o acompanhamento de cada etapa de produção é feito com maior atenção, já que nesses casos a quantidade é menor. Além disso, a grande variedade de aromas e sabores faz com que as bebidas sejam harmonizadas com uma série de pratos, assim como os vinhos.