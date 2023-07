Gil do Vigor revela desejo de ser presidente do Brasil

O economista e ex-bbb Gilberto Nogueira, conhecido como Gil do Vigor, revelou, durante entrevista para um podcast, que deseja se tornar presidente do Brasil. “Quero muito isso. Acredito no seguinte: sou a cara do nosso país e tenho uma missão nessa terra. Sei que não sou o mais inteligente, mas sou muito esforçado. Isso eu sei”, disse.

Formado em economia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Gil é estudante de PhD em economia na Universidade de Davis, na Califórnia. Durante a conversa, ele afirmou ter sabedoria para lidar com a população do país, ainda que sem experiências políticas. “Eu sei que sou o mais eloquente, mas sei que as pessoas conseguem me entender. Acredito que eu vim de onde a maioria do nosso povo está […] Nós somos todos iguais e eu vivi aquele ônibus lotado, aquela conversa dentro do ônibus, as amizades que a gente faz de sentar no chão, de chorar com medo de perder o emprego e por conta de salário”, explicou.

Ele acredita ainda que o conhecimento adquirido com o curso realizado no exterior poderá contribuir para o país. “Acredito que através do meu conhecimento, após a finalização do meu PhD, vou ter um preparo acadêmico para poder ajudar de maneira mais efetiva o nosso país. Quero ver como seria. Acredito que o Brasil precisa de um líder que consiga trazer diversidade e representatividade”, concluiu.