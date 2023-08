Vingança seria o motivo do assassinato de criança de 6 anos a facadas em Guarulhos

Vingar a suposta traição da ex-namorada seria o motivo que levou um homem, de 44 anos, a matar uma criança de seis anos a facadas no Jardim Nova Cumbica, além de ferir com gravidade a avó dele, 56 anos, e a irmã, de 16 anos.

Segundo a Polícia Militar, cerca de quatro horas após o crime, o homem foi encontrado escondido em um córrego com um corte no pulso e outro no abdômen, pois ele havia tentado se matar. Com ele, os agentes encontraram uma mensagem escrita num papelão em que ele supostamente admite ter planejado a ação, que teria sido motivada por vingança.

O menino, Arthur Xavier Araruna, foi sepultado neste sábado no cemitério da Vila Rio de Janeiro.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o criminoso descontrolado acertando diversas facadas nas vítimas. O menino chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Guarulhos (HGG), mas não resistiu aos ferimentos. As outras vítimas também foram socorridas e seguem internadas.