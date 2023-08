Bebê morto asfixiado no Pimentas completaria um ano hoje

O pequeno Ivanildo Júnior completaria um ano nesta terça-feira (08), mas morreu no último domingo (06). Segundo a mãe, Stephany Vitória, ele foi agredido pelo pai, Ivanildo Teixeira da Silva, e não resistiu aos ferimentos. O bebê foi asfixiado com gorfo, após ser atingido com três socos na barriga dados pelo genitor, dentro da casa em que morava, no Jardim Nova Cidade, na região do Pimentas. O homem segue foragido.

Sob forte comoção, o garoto foi sepultado no Cemitério Necrópole do Campo Santo, na Vila Rio de Janeiro, na segunda-feira (07). Nas redes sociais, a mãe da criança lamentou o ocorrido, enquanto homenageava o filho pelo aniversário de um ano. “Quem deveria cuidar de você, te dando amor e carinho, tirou sua vida brutalmente”, publicou.

A Polícia Civil está investigando o caso e busca o paradeiro de Silva. Segundo informações, o homem teria fugido em uma motocicleta Honda/CG 160 Fan, de placa GGF9C05.