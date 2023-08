Dia Mundial da Fotografia: Conheça os processos que possibilitaram a popularização da fotografia  

Admirada por muitos, a arte de fotografar enfrentou uma longa trajetória, com inúmeros processos, para se tornar o que conhecemos hoje. Considerando o seu início, seria possível imaginar as imagens digitais? Talvez não. Comemorado neste sábado (19), o Dia Mundial da Fotografia foi criado em 1939, em homenagem à invenção do daguerreotipo – primeiro equipamento de produção de uma imagem sem negativo. Foi nesta data que a Academia Francesa de Ciências anunciou mundialmente a invenção, que foi substituída por um equipamento mais prático e barato apenas na década de 60.

O aparelho foi desenvolvido em 1837, pelo francês Louis Daguerre, baseado em estudos de Joseph Niépce, criador do héliographie – primeiro processo de imagem feito através de uma placa de prata, coberta por Betume da Judéia – derivado de petróleo fotossensível, que poderia ficar cerca de oito horas na exposição solar.

A data no Brasil

Diferente do Dia Mundial da Fotografia, que faz referência a criação da arte de fotografar mundialmente, no Brasil, a data é comemorada em 8 de janeiro. Foi neste dia, em 1840, que o aparelho fotográfico chegou ao país, sendo apresentado ao imperador Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Nacionalmente o dia fica marcado como Dia Nacional da Fotografia e do Fotógrafo.

A fotografia nos anos atuais

A primeira fotografia impressa foi feita em 1826. Daí em diante, muitas coisas foram criadas e descobertas para que a prática de fotografar se tornasse algo comum, mas foi em 1871, com a empresa Kodak, criada pelo inglês Frederick Scott, que a prática se popularizou. A marca foi responsável pelo início das vendas de câmeras com filmes de rolo, de fácil manuseio e carregamento, com formatos pequenos, diferente dos primeiros equipamentos e com preços acessíveis, fazendo com que a população pudesse ter acesso fácil a produção de imagens.

Com todo o processo é interessante pensar que, apesar de todas as invenções e evoluções de processos, aparelhos e resolução, a utilização dos filmes analógicos tem ganhado grande espaço entre as novas gerações.

Atualmente a maior parte da população mundial possui acesso a fotografia, seja através de câmeras profissionais ou, principalmente, por aparelhos celulares, que permite a popularização da arte e que fotografias sejam feitas de qualquer lugar, a qualquer momento.

Além disso, a fotografia ganhou, com o passar do tempo, amplo quadro de trabalho, com uma série de ramos para seguir, possibilitando a formação de profissionais voltados a diversas áreas, como social, infantil, de produto, moda, publicitária, fotojornalista, entre outras. O fato é que, a longa trajetória de criações deu espaço para que cada vez mais indivíduos possam se aproximar da arte de fotografar e expressar, individualmente, sua forma de enxergar o mundo e os elementos a sua volta.