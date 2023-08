PF prende duas pessoas com droga dentro de embalagens de maca peruana e nas estruturas de panelas

A Polícia Federal prendeu em ações distintas realizadas na madrugada de hoje com a colaboração da receita Federal, dois passageiros de voos internacionais transportando droga em suas bagagens.

Policiais federais, ao fiscalizarem as bagagens despachadas, desconfiaram do conteúdo de uma mala após visualizarem as imagens geradas pelo aparelho de raio-x. A proprietária da mala, que é nacional da Bolívia, e pretendia embarcar para a cidade de Manila, nas Filipinas, em voo com escala na Etiópia, foi localizada, e conduzida à delegacia da PF onde foi presa após os exames periciais identificarem a substância contida dentro de embalagens de maca peruana, como cocaína, cujo peso somou quase 15 Kg.

Em outra ação, esta realizada por servidores da Receita Federal que fiscalizavam as bagagens despachadas, por meio do aparelho de raio-x, foram selecionadas 4 bagagens pertencentes a um homem, nacional de Angola, que pretendia embarcar em voo para Kinshasa, no Congo. O passageiro foi localizado e, em razão das suspeitas, foi conduzido à PF para realização de exames periciais nas panelas que transportava. Os peritos federais retiraram de fundos falsos encontrados nas panelas um total de 10 Kg de cocaína. O homem recebeu voz de prisão.

Os suspeitos serão apresentados à Justiça Federal onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.