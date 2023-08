Brasileira é presa com 2 kg de cocaína em sutiã no aeroporto

A Polícia Federal (PF) prendeu em ações distintas, realizadas na noite da segunda-feira (21), três passageiros tentando embarcar com droga para países da Ásia e Europa. Em uma das ações, uma brasileira, que pretendia embarcar em voo para Portugal, foi flagrada transportando 2 kg de cocaína diluída, que estavam dentro de preservativos ocultos em seu sutiã. A suspeita disse aos policiais que além da substancia apreendida, ela havia engolido algumas cápsulas com a droga. Em razão do risco de morte ela foi imediatamente conduzida a um hospital público para que possa expelir a droga com segurança.

Policiais federais, ao fiscalizarem as bagagens desembarcadas de voo procedente de Fortaleza, no Ceará, com o auxílio de cães farejadores, desconfiaram do conteúdo de uma mala, após analisar as imagens geradas pelo aparelho de raio-x. A bagagem suspeita estava destinada a voo de conexão para o Catar. O proprietário da mala suspeita, que é nacional da Nigéria, foi localizado e preso, após a revista em seus pertences resultarem na apreensão de mais de 2 Kg de cocaína, que estavam ocultos nos forros de uma mochila.

Neste mesmo voo, os policiais federais, com o auxílio do scanner, flagraram um passageiro, nacional da Alemanha, ocultando 3 Kg de cocaína, em volumes envoltos em papel carbono, dentro de peças de tecido.

Os suspeitos serão apresentados à Justiça Federal onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.