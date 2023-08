Homem compra 3 assentos para viajar com cão gigante em avião

Em um voo de Los Angeles até Nova York, nos Estados Unidos, um passageiro surpreendeu a tripulação – e a internet. Era um grande cachorro, da raça dogue alemão, que ocupava três assentos no avião.

O estadunidense Gabriel Bogner, de 27 anos, é o tutor do animal mostrado no vídeo, originalmente publicado em seu TikTok. Gabriel explicou que seu pet, a fêmea Darwin, não cabe na maior caixa de transporte de avião. Por isso, o cachorro teve de viajar nos bancos como um passageiro comum.

Animais da raça de Darwin podem ter até 90 cm de altura, pesando até 90 kg.

Bogner vive com a doença de Crohn, uma doença inflamatória intestinal que o deixa com dores por boa parte do tempo. Como auxílio, ele conta com Darwin, seu cão de apoio, que é sua companhia constante.

Em vídeo postado no TikTok, Gabriel esclareceu dúvidas de internautas e algumas críticas. Sobre os tripulantes e as pessoas no aeroporto, ele disse que “todos estavam muito animados em vê-la. Nunca vi tantas pessoas sorrindo em um aeroporto”, contou o tutor. No vídeo, também é possível ver o cachorro “cumprimentando” o piloto e co-piloto do voo.

“Foi a primeira vez que ela voou”, relatou Gabriel. “Não houve problemas, Darwin foi ótima e toda a equipe foi incrível. Eles brincaram que ela conseguiu um upgrade e eu não, mas foi uma viagem muito tranquila”.