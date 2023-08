Conheça os benefícios da higienização e da troca da pasta térmica de um notebook

Manter a manutenção preventiva de qualquer aparelho é o que garante a durabilidade e o melhor desempenho deles e isso não é diferente com os notebooks. Hoje o aparelho está diretamente ligado ao trabalho ou estudos e, por isso, requer mais atenção, sendo importante manter o contato com uma assistência técnica.

Um dos cuidados é a limpeza regular e a substituição da pasta térmica. Com o tempo é comum o acúmulo de poeira na máquina. Acontece que isso pode prejudicar o funcionamento dele devido ao superaquecimento. Por isso, de acordo com Luciano Zoppe, técnico em eletrônica, manter a limpeza regular do notebook e substituir a pasta térmica são práticas essenciais.

E, por se tratar de algo com tamanha importância no dia a dia da população, a atenção e os cuidados devem ser priorizados. “O acúmulo de poeira, sujeira e resíduos pode obstruir a ventoinha e dissipadores, levando ao superaquecimento e a redução do desempenho. Além disso, a pasta térmica pode se deteriorar com o tempo, resultando em uma transferência de calor menos eficaz entre o processador e o dissipador”, disse o técnico.

Realizar essa manutenção previne danos permanentes, melhora a eficiência energética e garante um funcionamento satisfatório do aparelho ao longo do tempo. Alguns benefícios da higienização são: auxilia a espalhar e dissipar o calor; resfriar o aparelho, gerando um melhor desempenho; evita interrupção abrupta como desligamento da máquina ou fechamento inesperado de programas, além de aumentar a vida útil do aparelho.

Para que o serviço seja feito de forma correta, sem prejudicar o funcionamento ou gerar problemas futuros, é recomendado que seja feito em uma assistência técnica especializada.