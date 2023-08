Ar-condicionado: saiba como escolher um equipamento e a importância da manutenção   

Presente em casa ou no trabalho o ar-condicionado tem feito cada vez mais parte da rotina da população, mas para que ele mantenha um bom estado de funcionamento e boa durabilidade é necessário manter em dia as manutenções, não só para corrigir falhas, mas para manter a qualidade do ar, por isso precisam ser feitas regularmente. De acordo com Geovani Francisco Torres dos Santos, técnico de refrigeração da GSM Ar-condicionado, os três tipos de manutenção são corretivas, preventivas e preditadas, que devem ser realizadas periodicamente para manter o bom estado do equipamento.

Além das manutenções, é importante ter conhecimento sobre os modelos a serem utilizados de acordo com as necessidades pessoais e do ambiente. Por isso, o especialista separou algumas dicas de modelos para auxiliar na escolha:

Ar-condicionado do tipo Split:

Ar-condicionado Split LG Dual Inverter Voice Artcool UV Nano

Ar-condicionado Split Samsung WindFree Connect

Ar-condicionado Split Midea Save Connect

Ar-condicionado Split Elgin Eco Power

Ar-condicionado para instalar na Janela:

Ar-condicionado de Janela Inverter Consul CCK07AB

Ar-condicionado de Janela Springer Midea Eletrônico

Ar-condicionado de Janela Gree Eletrônico

Ar-condicionado de Janela Consul Mecânico

Ar-condicionado do tipo Portátil

Ar-condicionado Portátil LG Dual Inverter Voice

Ar-condicionado Portátil Elgin Eco Cube

De acordo com o técnico é necessário levar em consideração, principalmente, a sua capacidade. “A indecência de sol e a presença de aparelhos eletrônicos também deve ser considerada. O importante é sempre buscar uma opinião de um bom técnico de refrigeração para que ele te indique qual é a melhor máquina para cada ambiente da sua casa ou empresa”, disse.

O mercado de ar-condicionado recebe cada vez mais tecnologias que buscam entregar maior conforto, praticidade e economia ao usuário, tanto através das novas funcionalidades quanto das inovações do equipamento. O especialista listou algumas das principais novas tecnologias:

Ar-condicionado com UV Nano: Capaz de garantir um ar mais puro ao ambiente, eliminando 99% dos vírus e bactérias;

Comando de voz: Podendo ser utilizado para ligar, desligar, trocar a temperatura e acionar modos e funções;

Comando por celular: Permite o controle e monitoramento total do equipamento de qualquer lugar através de um aplicativo;

Tecnologia via WindFree Plus: Capaz de refrigerar o ambiente sem soltar vento. “Em alguns ambientes esse ‘jato’ de vento pode causar desconforto ou frio excessivo em relação aos outros locais do cômodo”, disse o especialista;

Memória: Permite que preferências sejam escolhidas e salvas, deixando o aparelho pré-configurado. “Essa é uma função inovadora. Com ela você define temperatura, velocidade do ar, direção das aletas, além de outras coisas. Tudo isso foi pensado para tornar a rotina mais fácil, de forma que agrade o consumidor”, explicou Santos.