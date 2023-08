Entenda como evitar acidente mantendo a manutenção do aquecedor em dia

Nos dias mais frios os aquecedores são boas opções e bastante utilizados para esquentar os ambientes, seja em casa ou no trabalho, a água ou os chuveiros. No entanto, para preservar a saúde das pessoas e diminuir o risco de acidentes fatais, é de grande importância manter as manutenções e revisões periódicas em dia. Por se tratar de um aparelho que apresenta risco quando em mau funcionamento esse cuidado não deve ser feito apenas nas épocas frias.

Em alguns casos a manutenção preventiva, como a limpeza do equipamento, pode ser feita diretamente pelo morador da casa, mas na maioria das vezes é importante manter contato com um bom profissional que realize visitas técnicas periodicamente, com manutenções preventivas, seguindo as orientações do fabricante, para garantir que tudo esteja funcionando de forma correta. São esses acompanhamentos que garantem e previnem possíveis falhas que podem gerar graves acidentes.

A limpeza dos filtros de entrada de água deve ser feita a cada seis meses, assim como a verificação do queimador, que deve ser feita com frequência para que alterações chamem a atenção e, nesses casos, acionar um técnico é imprescindível. Outro fator a ter atenção é em relação a odores, ruídos e manchas no aparelho, que podem apresentar problemas como vazamento.

Em alguns casos, o local em que o aparelho é instalado também deve ser observado. Quando colocado na cozinha, por exemplo, requer atenção especial devido a presença de forno e fogão. Nesses casos, a coloração das chamas é um fator a ser diariamente observado, elas precisam estar sempre azuladas. Alterações podem indicar mau funcionamento e consumo de gás acima do necessário – produzindo monóxido de carbono. Nesse momento um profissional deve ser acionado.

Além de todos os cuidados para preservar o aparelho e manter a segurança do ambiente é recomendado a procura por profissionais capacitados e de confiança para que todos os processos sejam feitos da maneira correta.