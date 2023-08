Saiba como proteger seu videogame do superaquecimento

Depois de comprar um videogame, é muito importante ter ciência sobre os cuidados necessários para manter sua boa durabilidade. A atenção diante do superaquecimento do aparelho é um dos fatores a ser cuidado, principalmente em dias quentes, ainda que fora do verão, já que com o passar do tempo, o aquecimento exagerado do aparelho pode gerar problemas e falhas técnicas.

De acordo com Igor Henrique F. A. Garcia, proprietário e técnico da Star Games, alguns aparelhos, como Playstation 4 e 5 e Xbox Series, têm se mostrado mais sujeitos ao aumento de temperaturas mesmo em dias mais frios devido ao seu hardware, que trabalha já em temperaturas bem elevadas. Fora isso, no Brasil, fatores como tensão elétrica instável, poeira e umidade podem causar transtornos aos donos dos aparelhos.

Preste atenção aos sinais

Na grande maioria das vezes, estar atento aos sinais de falha dados pelo aparelho pode evitar grandes problemas. Os principais são:

Barulhos muito altos no cooler que lembrem um ventilador ou, em alguns casos, uma turbina;

Mensagens de aquecimento na tela ou desligamento repentino.

Em qualquer desses casos, é importante que o jogo não seja prolongado. O especialista recomenda que o aparelho seja imediatamente desligado e encaminhado a uma assistência técnica especializada para evitar maiores complicações. Outra dica dada em relação a qualquer um desses sinais é não utilizar vídeos das redes sociais para tentar solucionar qualquer problema. Um profissional especializado deve ter procurado.

Alguns cuidados podem ser tomados para evitar que esse desgaste aconteça, entre eles:

Manter o videogame em lugares arejados: É comum armazenar o aparelho em estantes e racks, mas deixá-lo fechado pode causar problemas de ventilação, aumentando o calor.

Manter o aparelho limpo: O acúmulo de pó sobre o aparelho também aumenta o calor interno dele. Manter as entradas de ar limpas são de extrema importância. Materiais como escovas de dente ou aspirador de pó podem ser utilizados para a higienização.

Deixar o videogame longe do sol: Deixar o aparelho exposto ao sol ou em ambientes com muita luz natural não é uma boa ideia, pois assim como deixá-lo em ambientes fechados, a luz também aumenta a temperatura interna do videogame.

Proteja de umidade: Manter o videogame longe da umidade é também um fator muito importante para zelar pela sua durabilidade. Ter atenção ao local em que ele fica para identificar manchas de mofo ou infiltração ajudam a não deixá-lo exposto as condições. Caso ele fique no litoral, o indicado é deixá-lo dentro da caixa ao fim de casa partida.