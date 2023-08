Festival de Cultura Coreana bate recorde de público com mais de 95 mil pessoas neste final de semana

Quem ainda não havia se rendido ao Hallyu (onda coreana) que tomou o mundo, certamente se encantou nesse final de semana. A 16ª edição do Festival de Cultura Coreana, realizada no último sábado e domingo, no Bom Retiro, São Paulo, registrou um público recorde de mais de 95 mil pessoas. A edição deste ano aconteceu em homenagem aos 60 anos de imigração coreana no Brasil

Aliás, a trajetória de seis décadas da comunidade coreana no país também foi enfatizada durante o evento. Quem prestigiou o Festival pode visitar a exposição de fotografias “Rastros de 60 anos da Imigração Coreana no Brasil”, realizada no Acervo Histórico de São Paulo, na praça Tiradentes. A exposição permanecerá até o dia 30.

Palco uniu gerações

No palco principal, bandas coreanas internacionais e grupos cover de K-pop revezaram com grupos tradicionais de danças e de música instrumental unindo gerações e gostos. Pela primeira vez, o Samulnori Hanullim, grupo de percussão tradicional coreana, performou junto com o StageBreaker, grupo cover de K-pop. Houve também a estreia do grupo GaMuSeong, formado por representantes de artes tradicionais coreanas que vivem no Brasil.

No local também aconteceu a final da 11ª edição do concurso “K-Pop Festival”, oferecido pelo Centro Cultural Coreano. Nessa etapa, concorreram dez grupos de todo o Brasil. O vencedor desse ano foi o grupo Utopia, de Curitiba (PR).

Barracas de comida homenagearam outras culturas

As quase 30 barracas dispostas pelo Comitê de Desenvolvimento do Bom Retiro (Feira do Bom Retiro) trouxeram uma variedade de iguarias coreanas, tais como o Hot Dog coreano no palito, Kimchi, Bulgogui, Batata Tornado, Topokki, Bibimbap, entre outros. Houve também homenagens a outras culturas com a venda de pratos típicos da Venezuela, do Japão e da Bolívia para citar alguns exemplos.

Cinema, literatura e outras manifestações

Ainda durante os dois dias de Festival, os visitantes puderam participar de rodas de conversa sobre literatura coreana & K-dramas, que estão dominando o mundo. A atração contou com a presença nomes importantes do mercado, sobretudo de Paula Kim, uma das diretoras da nova série “Além do Guarda Roupa” (HBO), primeiro K-drama produzido no Brasil.

O Festival da Cultura Coreana é organizado anualmente pela Associação Brasileira dos Coreanos, com o apoio de diversas entidades da comunidade, entre elas, o Comitê de Desenvolvimento do Bom Retiro (Feira do Bom Retiro), o Centro Cultural Coreano, órgãos do governo coreano como o Overseas Korean Agency e o Consulado Geral da República da Coreia, entre outras entidades. Entraram como parceiros a Prefeitura Municipal de São Paulo e o Arquivo Histórico Municipal. Como patrocinadora, a Hyundai Brasil.