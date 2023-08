Festival de Doces agita a avenida Paulista neste final de semana

Acontece neste final de semana, 2 e 3 de setembro, no Club Homs São Paulo, a Pop Plus, maior feira plus size do mundo. O evento, além de trazer debates, compras e shows, ainda antecipa o 10 de setembro, quando é celebrado o Dia da Luta Antigordofobia.

A trigésima quinta edição do Pop Plus conta com mais de 50 marcas autorais brasileiras, comandadas por mulheres e famílias, e que trabalham com tamanhos do 44 ao 70 (ou sob medida). Nesta edição, o evento com entrada gratuita e dedicada ao consumidor final e traz tendências de primavera, informação de moda e atrações para todas as idades.

“É hora de valorizar cada vez mais as marcas brasileiras autorais que, mesmo com todas as dificuldades dos últimos anos, estão fazendo um trabalho incrível – trazendo cada vez mais tendências, informação de moda e qualidade”, diz Flávia Durante, criadora da feira Pop Plus.

Além disso, o Pop Plus terá uma agenda cultural com debates e shows ao vivo, mostrando toda sua força.

Novas marcas dentre os expositores

Com estreias de sete novas marcas – Anjo Negro Store, Arruas, Calcinhas Pop, Fluxo! Calcinhas Absorventes, JM Moda Plus Size e VS Eyewear, o evento terá mais de 50 opções de marcas das mais diversas cidades do Brasil, tanto femininas quanto agênero, os visitantes poderão encontrar os mais diversos looks até o 8GG, desde o comfy e básico até o elegante, casual e sensual, incluindo marcas de óculos, acessórios, meia calça, pijamas, lingeries e moda praia.

Sendo assim, as participantes serão: 2XLU by Lucia Sesio, Bandaid Rosa, Belle Rose, Blossoms, Calma, Cë, Clara Luz, Cromo.Somos, Della Greicy, Delphina, Donna K Plus, Fala, JM Moda Plus Size, Lambuzada, M Cancella, Maar, Nina Vazquez, Nine 21, Olggga, Plus da Villa, Psicotrópica, Psil Plus Size, Rainha Nagô, Runa´s, Sojoy Modas, Sueli Tenani, Uhnika, Urbelico e Usüal em moda feminina, masculina e agênero.

Já em moda íntima e moda praia serão Calcinhas Pop, Clube da Meia Calça, Donna Calcinha, Fluxo! Calcinhas Absorventes, Impacto Activewear Sustentável, Tjama, Via Sol, Wonderzise e Underline. Em acessórios, quem for ao Pop Plus poderá encontrar Arruas, Beuda, Estúdio Boho, MH Acessórios, Ô Madalena, Regina Sarkis Folhados, VS Eyewear, além de ecobags de fabricação própria Pop Plus.

Programação

O Pop Plus não é só um lugar para fazer compras, mas também uma experiência: um ambiente diverso, com apresentações, debates, gastronomia, cosméticos, arte e flash tattoo. A agenda completa será:

APRESENTAÇÕES

Sábado

12h – Julia Del Bianco (workshop infantil)

14h – Eliane Campos (dança contemporânea)

16h – Julia Del Bianco (ballet)

18h – Cérise Whiskers (burlesco)

DJs

11h às 16h – Gina Yamamoto

16h às 20h – Chernobruno

Domingo

12h – Letícia Junqueira (workshop infantil)

14h – Pablo Vieira (pocket show)

16h – Grupo SGS Dance (jazz funk)

18h – Lívia Sales (contação de histórias)

DJs

11h às 16h – Miss Draga

16h às 20h – Acass

Debates

Antecipando o 10 de setembro, Data da Luta Antigordofobia, nos dois dias do evento, sábado e domingo, a empreendedora Amanda Momente traz ao auditório do Pop Plus o debate “Sem Limite no Esporte, nos Palcos e na Vida”. Ela é CEO da marca de roupas esportivas plus size Wonder Size, que vai ocupar parte do espaço do foyer. Os painéis acontecem das 15h às 16h30, com convidados diferentes a cada dia, mas sempre com moderação de Momente.

Sábado

Participantes da mesa: Roberta Cândido, atleta, consultora de estilo e da comunidade Wonder Size; Mariana Camargo, professora de yoga; e Yury Fulý, produtor audiovisual e terceiro colocado do No Limite 2023.

Domingo

Participantes da mesa: Deborah Biela, sambista, advogada e da comunidade Wonder Size; Julia Del Bianco, bailarina; e Thalita LaLeme, empreendedora, influenciadora e dona da marca LaLeme.

Festival de Doces e de Morango juntamente com o evento

Além das opções Fire Burguer (hambúrgueres e porções), Le Velmont Crepes (crepes doces e salgados), Mundo Beer (chopp artesanal) e Point Vip (comida mexicana e drinks criativos com e sem álcool), a Art Shine Eventos trará o seu tradicional Festival de Doces e Morangos ao Pop Plus.

No salão anexo ao evento, delícias com as mais diversas opções aos fãs da fruta, serão desde bolos, espetos, fondue, merengues, algodão doce e maria mole até coxinha da Barbie, escondidinho e estrogonofe de morango.

Entre os doces ainda terão opções com chocolate, doces mineiros, pavês, delícias de uva, quindim, cannolis, brownies e bolos dos mais diversos sabores.

O Pop Plus

O Pop Plus vai além de um shopping sazonal para tamanhos grandes, mas trata-se de um espaço no qual a visitante se sente acolhida, com a sensação de pertencimento, com uma experiência completa de compras, debates e apresentações. “O diferencial do Pop Plus é a experiência de participar do maior evento do segmento no mundo, na qual a cliente se sente acolhida, além de conhecer tendências e lançamentos em primeira mão, conhecer influencers ao vivo, participar de atividades gratuitas e se sentir pertencente ao universo da moda como nunca foi antes”, diz Flávia.

Segundo ela, o mercado plus size está em expansão. “Quando começamos, há 11 anos, não havia tantas opções e diversidade de estilos. As marcas que fazem parte nasceram ou cresceram com o evento. A Wonder Size é do interior de Santa Catarina, começou no Pop Plus e hoje é uma marca conhecida nacionalmente, por exemplo”.

A Pop Plus #35 e o Festival de Doces e do Morango serão das 11h às 20h do sábado e domingo e as apresentações serão ao longo dos dois dias, conforme horários do evento.

O Mapa do Pop Plus de setembro de 2023 pode ser baixado em popplus-mapaset2023

Serviço:

Pop Plus # 35 e Festival de Doces e do Morango

Data: 2 e 3 de setembro, sábado e domingo

Horário: 11h às 20h

Local: Club Homs (Salão Gran Real e Salão Nobre) – Av Paulista, 735 – Jardim Paulista – São Paulo/SP

Ingresso: ENTRADA GRATUITA (sem inscrição, evento de varejo)

Formas de pagamento: de acordo com cada lojista

Evento: http://bit.ly/popplus34

Dicas de mobilidade e localização:

* Próximo ao Metrô Brigadeiro (Linha Verde)

* Próxima as ciclovias da Paulista

* Lado ímpar da Av. Paulista (da Consolação para o Paraíso)

* Entre a Rua Joaquim Eugênio de Lima e Av. Brigadeiro Luis Antonio

* Mapa: https://goo.gl/maps/nQd5Aejr64P1KdUq8

* Waze: https://waze.com/ul/h6gycfmy29

Estacionamento terceirizado no local: valor a conferir

Acessibilidade com elevador

Proibida entrada de pets

Idealização e curadoria: Cena Pop Eventos Criativos

Produção: Art Shine Promoções e Eventos