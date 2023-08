Memorial da América Latina recebe festival com pastel de meio metro e cervejas artesanais

Três paixões paulistanas em um só evento. É exatamente isto que promete o Festival do Pastel, Coxinha e Cerveja Artesanal, que acontece nesse fim de semana, das 11h às 21h, no Memorial da América Latina.

Com entrada gratuita, classificação livre e pet friendly, o evento traz opções para todos os paladares, nas mais de 60 barracas de expositores durante os dois dias. Além das coxinhas e pasteis tradicionais, doces e salgadas, os visitantes poderão apreciar desde mini coxinhas, buquê delas, veganas e até premiadas – como no caso de uma delas, com queijo –, de Banoffee e da Barbie, entre outras.

Já os pasteis terão desde os tradicionais de 17cm até de meio metro, com os mais diversos recheios, desde os já conhecidos carne, queijo, pizza até de acarajé, de salmão, de massas saborizadas – alho, queijo, pimenta, ervas finas, do chef e chocolate, por exemplo.

Para acompanhar, as cervejas artesanais Puro Malte, IPA (de goiaba, inclusive), Larger, RED, Double, de Trigo, Black, American, Especiais, Weiss, Stout, com copos e canecas de 300ml até 1 litro, dos mais diversos rótulos, propiciando novas experiências com a bebida mais antiga do mundo.

Além disso, o Festival ainda promoverá uma volta ao mundo gastronômica com expositores de sanduíches variados, pratos das culinárias baiana, mineira, mexicana, chilena e oriental, salgados em geral, massas, risotos, crepes, tapiocas, pizzas, sorvetes artesanais, picolés, paletas, milk shakes, donuts, pipoca, brigadeiros e outros docinhos, bolos, bombons, sucos, refrigerantes, água, chás, frapês e raspadinhas estão no cardápio, incluindo alternativas vegetarianas e veganas.

Shows grátis e ao vivo

O Festival da Art Shine no Memorial terá uma programação intensa de shows ao vivo gratuitos durante toda a programação, conforme abaixo:

Sábado – 02/09

12h45 às 14h45 – Maria Preu – MPB

14h45 às 16h45 – Manoela Mello – Samba e Pagode

16h45 às 18h45 – Comitê do Soul – Soul Music

18h45 às 20h45 – Rockstrada – Rock

Domingo – 03/09

12h45 às 14h45 – Gabriel Rossini – Pop

14h45 às 16h45 – Forró Duart – Forró Pé de Serra

16h45 às 18h45 – Zona Western Outlaw – Country

18h45 às 20h45 – Samuca Pê – Pop

Para as crianças terão brinquedos com custo à parte, podendo adquirir pulseiras de 30 ou 60 minutos.

O Festival do Pastel, Coxinha e Cerveja Artesanal acontece na Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda – Praça da Sombra, portões 2 e 5. Possui estacionamentos pagos e terceirizados, acesso pela estação Barra Funda do Metrô e bicicletário. Mais informações siga o evento nas redes sociais https://www.instagram.com/artshineeventos e https://www.facebook.com/artshineeventos

Serviço

Festival doPastel, Coxinha e Cerveja Artesanal

Data: 2 e 3 de Setembro

Horário: 11h às 21h

Local: Memorial da América Latina

Endereço: Praça da Sombra | Portões 2 e 5

Entrada gratuita

Pet Friendly

Ao lado do metrô Barra Funda

Estacionamentos terceirizados e pagos