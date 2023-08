Pit bull idosa é adotada após três anos de espera no abrigo da Prefeitura

Mais uma adoção especial, daquelas capazes de deixar o coração quentinho, aconteceu nesta semana em Guarulhos. Após três anos morando no abrigo de cães e gatos da Prefeitura, no Bonsucesso, a pit bull idosa Mel finalmente foi adotada e já está morando com sua nova família.

A mágica aconteceu quando a cachorrinha estava temporariamente hospedada, devido à reforma no abrigo municipal, no Ponto Vet Hospital Veterinário 24h, no Jardim Cocaia, e ganhou o coração de uma médica veterinária que atua no local. “Como sou plantonista, sempre saía para passear com ela de madrugada e assim nos conectamos muito. Não pensava mais em adotar cachorros, mas a Mel realmente me ganhou e pensar em dar um final de vida com muito amor pra ela aqueceu meu coração. Além disso, fiquei muito mexida quando soube que estava há três anos aguardando um lar”, revela Brenda Villela de Vasconcellos Correa, que também cuida de uma gatinha tetraplégica de 16 anos de idade.

Para a equipe do Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos, a adoção especial também foi motivo de muita alegria. “Assim como os animais de pelagem preta, os idosos também não costumam ser escolhidos. Por isso, quando uma adoção assim acontece ficamos muitos felizes e gratos”, afirma Juliana Kopczynski, diretora do DPAN.

Para quem pensa em adotar um cão ou gato, Brenda deixa um recado. “Por mais difícil que seja se imaginar adotando um cão idoso, pense o quanto ele será grato a você por proporcionar um restinho de vida com amor, aconchego e paz. Os cães só querem amor, um porto seguro, um dono pra chamar de seu. O mais lindo é que um cachorrinho idoso está disposto a retribuir seu amor mesmo te conhecendo há pouco tempo. É uma sensação de gratidão imensa”.

Como adotar?

Interessados em adotar um animal devem solicitar o envio do formulário de adoção pelo email [email protected]. Após receber o documento preenchido, o DPAN enviará ao possível adotante fotos dos animais disponíveis com as características desejadas. Todo o processo é gratuito e os animais são vacinados, castrados e microchipados sem nenhum custo.

A adoção presencial é realizada mediante agendamento pelo telefone 2436-3656. O DPAN fica na rua Santa Cruz do Descalvado, 420, Bonsucesso. Para obter mais informações acesse dpan.guarulhos.sp.gov.br.