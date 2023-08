Seis motivos para se aventurar na Estância Hidromineral de Socorro

A Estância Hidromineral de Socorro – cidade turística localizada no Circuito das Águas Paulista e referência em aventura e ecoturismo – é conhecida por ser “a cidade aventura” e atrai turistas de todo Brasil. Para ganhar este “título” e servir de modelo em aventura para outras cidades, está em constante aprimoramento e investimento do trade em termos de segurança e profissionalização.

É o lugar certo para os aventureiros de todas as idades, que com certeza precisarão de mais de uma viagem para usufruir de tudo que a cidade oferece. Em meio à Serra da Mantiqueira, entre lindas paisagens e montanhas, as atividades de aventura são sempre ao ar livre e possibilitam muito contato com a natureza.

Caso ainda não tenha, abaixo, 6 motivos para programar o próximo passeio e se aventurar em Socorro:

Lazer para casais, grupos de amigos e toda família

Uma viagem a dois, em grupo ou com a família, Socorro tem aventura para crianças, adultos e idosos. E, ainda, é possível escolher o famoso “com emoção”, com as opções mais radicais. Mas, nem só de adrenalina vive a cidade e existem mais tranquilas, mas tão divertidas quanto. “Nossa lista de atividade é bem eclética, garante receber qualquer tipo de viajante em uma mesma turma e diversão para todas as idades”, ressalta Eduardo Bovi, presidente da Associação de Turismo da Estância de Socorro (ASTUR)

Variedade na terra, no ar e na água

A cidade conta com cerca de 30 atividades diferentes no ar, na água e na terra, para vários gostos. Muito procurada pelo rafting, a cidade vai além e descobrir e explorar essas outras possibilidades pode ser uma agradável surpresa. Entre as opções, arco e flecha, arvorismo, boia cross, caiaque, cavalgada, caving na caverna quebra corpo, escaladas, espeleoturismo, jipe 4×4, passeio de motos, passeio ecológico de bote, passeio de bike, quadriciclo, rapel, rock view, stand up paddle, tirolesa, trilhas, voo de balão e voo duplo de parapente.

Petfriendly

Para quem tem pet aventureiro, uma boa notícia: eles podem acompanhar os tutores em vários locais petfriendly do município, inclusive para uma animada aventura. Irão se divertir muito no caiaque, quadriciclo, rafting, stand up paddle e trilhas. Pequeno, médio ou grande portes, todos são bem-vindos, a recomendação é verificar antes se o tipo de atividade é apropriado para o tamanho.

Pioneirismo

Inovadora, foi uma das primeiras cidades brasileiras a conseguir certificação internacional para explorar atividades esportivas, o que atesta a garantia de segurança nas atrações promovidas pelos estabelecimentos que têm o certificado.

Prêmios

O reconhecimento de sempre se aprimorar em bem receber e realmente promover segurança e diversão nas aventuras chega, também, por meio de prêmios. Pelo segundo ano consecutivo, 2022 e 2023, Socorro é vencedora no concurso TOP Destinos Turísticos, na categoria Turismo de Aventura, e foi uma das finalistas na categoria Ecoturismo. “O trade realiza um trabalho constante, profissional e sério e os prêmios validam tudo isso”, ressalta Bovi.

ABNT NBR ISO 21101 – Sistema de Gestão de Segurança

Para manter a excelência, o núcleo de atividades de aventura está em constante aperfeiçoamento e à frente de outros destinos. Socorro é destaque não só no estado de São Paulo, mas também no Brasil por ser a única a ter seis empresas – Camptraining Off Road, Mega Park, Parque Monjolinho, Mundaka Aventura, PróximAventura Canoar e Rios de Aventura – que participam de um projeto da Secretaria de Turismo do Estado para pleitear a certificação para ABNT NBR ISO 21101 – Sistema de Gestão de Segurança -, uma norma internacional base no processo de avaliação e análise de riscos das atividades de turismo de aventura. O Programa tem por objetivo fortalecer a qualidade das empresas e dos destinos turísticos no Estado de São Paulo. As operadoras escolhidas têm capacitação em gestão empresarial e empreendedorismo, consultorias e auditorias.

Entre as empresas especializadas em aventura também estão Ora Road, Socorro Aventura e Up Balonismo.

Outros locais também com divertidas atividades: Bartali Bike, Camping Parque dos Lagos, Centro de Lazer Pitauá, Charlie 0 – escola de aviação, Camping Boaretto – Vale das Pedras, Pedra Bela Vista e Pesqueiro Nenê Oliani.

Quem se hospedar em hotéis fazenda como o 7 Belo, Colina dos Sonhos, Floresta do Lago, Parque dos Sonhos, Portal do Sol e Village Montana e o Grínberg´s Village Hotel e Recanto da Cachoeira poderá curtir muita aventura.

Endereços, contatos e mais informações sobre as empresas e atividades no site oficial da cidade: www.socorro.tur.br

