Adolescente esfaqueia enfermeira por não ser atendida com prioridade

A adolescente de 16 anos foi presa após esfaquear uma enfermeira por não ter sido atendida como prioridade ao chegar no Hospital. De acordo com a Polícia Militar, a jovem chegou no local nesta segunda-feira (28) querendo ser atendida urgência, mas não foi, atacando então a profissional que ficou com ferimentos no braço, ombro e pescoço.



Após o ato a jovem fugiu, mas foi apreendida em sua residência por identificação de testemunhas que estavam no hospital. Ela confessou o crime, informou ser dependente química e foi transferida para um centro de atendimento educativo.



A vítima foi socorrida e o caso aconteceu na Unidade de Saúde do Setor Maria de Lourdes em Silvânia, Goiás.

