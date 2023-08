Museu do Videogame chega ao Internacional Shopping com diversas atividades interativas e gratuitas

Os fãs de videogames de toda a cidade têm agora um motivo irresistível para comemorar, com a inauguração do Museu do Videogame no Internacional Shopping, localizado na região de Guarulhos. Com programação completamente gratuita, entre as principais atrações, o evento contará com jogos interativos, exposições de consoles antigos, palco de dança, concurso de cosplay e simuladores de corrida. Com uma coleção incrível e uma abordagem para todas as idades, a exposição estará localizada no 1º Piso, ao lado do mercado Extra, dos dias 09 a 24 de setembro; e mostrará a evolução dessa forma de entretenimento. O Museu do Video Game é gratuito e está pronto para se tornar um marco obrigatório para entusiastas e curiosos.

Com uma jornada cronológica que apresenta marcos importantes desde o nascimento dos jogos eletrônicos até os dias de hoje, a mostra destaca a evolução tecnológica e a influência cultural dos videogames. São mais de 200 consoles lançados nos últimos 42 anos, desde o Magnavox Odyssey (primeiro console produzido no Brasil) até o PS5. O evento acontecerá em um espaço de 700m².

Além disso, terá uma recriação nostálgica de arcades e consoles icônicos, permitindo que os visitantes revivam os momentos mágicos da sua infância ou descubram as raízes da indústria. A exposição pretende trazer uma visão do futuro dos jogos eletrônicos, com demonstrações de realidade virtual, jogos em nuvem e muito mais, mostrando o que está por vir na indústria.

“Essa, com certeza, é uma exposição que estamos muito ansiosos para a inauguração. Sabemos como o universo dos games têm se transformado a cada ano, e poder passar a magia da evolução digital vai ser muito enriquecedor para o Internacional, como sem dúvidas será uma experiência única para o público”, relata Renan Rodrigues, coordenador de marketing do Internacional Shopping.

Serviço:

Período: 09/09 a 24/09

Horário: de segunda à sábado das 15 às 21h e aos domingos das 14h às 20h

Local: 1º Piso, ao lado do mercado Extra.